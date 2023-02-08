夏立言訪陸見王滬寧 民進黨批：朝共促統

國民黨副主席夏立言今天率團出訪中國大陸。民進黨新聞部主任張志豪表示，當台灣勇士赴土耳其救災，夏立言卻堅持訪陸，甚至將會見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧，顯然就是「朝共、促統」，呼籲國民黨不要用兩岸經貿包裝政治目的。

張志豪指出，國際情勢都在談印太戰略之時，只有國民黨還在做九二共識的春秋大夢，且夏立言此次訪中可能與中國國台辦主任宋濤、中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧會面，顯然夏立言訪中具有政治目的，呼籲國民黨不要再用兩岸經貿交流包裝政治目的。

張志豪說，夏立言此次率領的訪陸團成員包括國民黨智庫董事高思博，但高思博為國民黨主席朱立倫的小舅子，他才是朱立倫派出的訪中團特使，高家在國共論壇上占有豐沛的地盤，朱立倫應先說明這龐大的國共政商關係，以及訪中團是否為朱立倫競選2024總統大選鋪路、國共合謀。

張志豪表示，夏立言去年在中共圍台軍演敏感時刻堅持赴陸訪問，國民黨內青壯世代發起「停止出訪、聆聽民意」的連署，就連新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也表態反對訪中，如今夏立言又不顧國際情勢再次赴陸訪問，國民黨的青壯世代與諸侯應該表態是否贊同？