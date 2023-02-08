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影／國民黨總統候選人初選將至 何時會表態？侯友宜回應了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜在市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜在市政會議後受訪。記者江婉儀／攝影

國民黨總統候選人初選時程將近，外界分析新北市長侯友宜若再不表態會來不及。侯友宜表示，他們目前每一個人所扮演的角色，都要好好地把握當下努力地做好，新北市還有很多的市政建設，希望全心全力來把工作做到位，所以團隊繼續攜手合作，朝2030年的願景好好地努力。

侯友宜今天在市政會議後受訪，對於選前要提到北北基施政平台，外界解讀是為了2024布局，但侯友宜表示，北北基桃平台，一上任後各縣市首長都開了多次的籌備會議，會正式對外宣布，在北北基桃的相關議題上的籌備跟進展，相信在這周六平溪天燈施放前，北北基桃所有相關共識進度跟市民報告。

雲林縣議長沈宗隆說，侯友宜到南部會沒有票，侯友宜表示，謝謝大家關心，最重要每個人都要把自己角色做好，大家同心齊力攜手合作，他現在是新北市長，有責任把新北市的大小事全力以赴，讓整個市政推動潮2030願景邁進。

侯友宜說，新北市的地理位子剛好是在北北基桃的中心點，平常就有雙縣市的生活圈共同討論，最近是把北北基桃串連速度更快效率更好，大家一起努力，只要北台好、台灣好，相信國家就會更好，這都是努力的方向。

對於國民黨立委爆料美方不知道侯友宜是誰，也被質疑不懂兩岸跟國際論述，前總統陳水扁認為侯友宜不需要什麼都會。侯友宜表示，他現在是新北市長，一定會針對新北市所有的相關建設跟規畫全力以赴，當然還有很多的面向，需要大家一起來關心，他都謝謝大家有不一樣的意見，都給予尊重，他相信只要不分你我、不分族群、不分黨派，大家為台灣這一塊土地全心全力地努力攜手合作，國家就會更好。

侯友宜

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