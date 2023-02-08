北北基桃市長同台助侯友宜攻大位？ 蔣萬安：為巿民打拚

北北基桃四位市長本周六將出席新北平溪天燈節，媒體今天問北市長蔣萬安，四位市長同台是否有助藍營團結，也幫新北市長侯友宜攻大位獲黨內提名？他回應說，謝謝侯市長的邀請，最重要是四縣市有很多共同合作議題，會交換意見，不管交通、觀光、教育、文化等，會坐下來好好交換意見。

蔣萬安今天出席國小校長會議受訪，對於周六將赴新北出席平溪天燈節，蔣萬安說，2月11日他會到平溪放天燈，因北北基桃就是共同生活圈，未來會更便捷四縣市的交通等政策，不管工作、上學都會緊密連結在一起，四首長會坐下來好好交換意見。

媒體追問，藍營四首長同台，是否有助於黨內徵召侯友宜？蔣萬安說，當天最主要是市政的推動，為了市民的權益打拚。

對於國民黨北市議員紛紛表態選2024立委，儘管世代交替，但同黨議員落跑，恐讓議會不過半，恐讓市長市政推動跛腳？對此，蔣萬安僅表示，都尊重議員的規畫。