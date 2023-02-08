快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨：民進黨小心抹紅迴力鏢 請解釋「酒店極樂團」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會。記者劉宛琳╱攝影
國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會。記者劉宛琳╱攝影

國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨批評國民黨副主席夏立言訪陸，根本是抹紅迴力鏢，副閣揆鄭文燦、陸委會副主委梁文傑的「酒店極樂團」迄今未說明清楚，難道自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？

凌濤指出，根據周刊報導，2011年梁文傑跟友人秦庠鈺到澳門玩，一攤就花了19.1萬元；而秦庠鈺吸金136億潛逃遣返、重判7年10個月，沒收4.2億。凌濤質疑，自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？短時間密集出入澳門，去了「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委打梁文傑應該出面說清楚、講明白。

楊智伃質疑，民進黨所稱的溫暖堅韌只會「溫暖自己的荷包」？國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，帶太太濫花公帑到宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食；國安會秘書處長要出國旅遊竟在機場耍官威，現場咆哮還拍桌，最後「提前偷跑」出關，根本就是國安破口；鄭文燦、梁文傑被法院認證前往澳門「九號會所」高檔色情酒店遊玩，共花了42萬港幣，民進黨人士可以去酒店玩，國民黨卻不能去為台胞台商台生交流？

「民進黨支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖請好好照顧全台灣的人民」。楊智伃指出，夏立言在這十天的旅程都會被民進黨惡意抹黑，但國民黨主席朱立倫所堅持做對的事情，不怕任何髒水與攻擊。反觀民進黨面對質疑已讀不回、雙標治國、逢中必反、精神分裂與傲慢濫權，呼籲民進黨也不要把國民黨當塑膠，接下來的所有攻擊抹黑國民黨會一一破解。

延伸閱讀

民進黨：夏立言堅持訪陸 國民黨朝共不演了

影／國民黨轟：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬國安三破口

藍：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬是對陸「三大國安破口」

批梁文傑曾去澳門酒店、用抖音 國民黨諷「酒店保台」

相關新聞

影／國民黨總統候選人初選將至 何時會表態？侯友宜回應了

國民黨總統候選人初選時程將近，外界分析新北市長侯友宜若再不表態會來不及。侯友宜表示，他們目前每一個人所扮演的角色，都要好...

柯文哲成「邊緣人」卓冠廷爆是市府要求 蔣萬安這樣說

台灣燈會開幕日，蔡英文總統、行政院長陳建仁、北市長蔣萬安同台啟動開燈，不過受邀出席的前市長柯文哲卻被安排在「最邊緣」。新...

拚2024？ 侯友宜邀北基桃首長平溪同台

新北市長侯友宜雖未表態參選總統，但規畫在十一日平溪天燈節邀請北基桃四首長同台開閉門會，展現北台灣藍營團結氣勢。外界認為，...

北北基桃市長同台助侯友宜攻大位？ 蔣萬安：為巿民打拚

北北基桃四位市長本周六將出席新北平溪天燈節，媒體今天問北市長蔣萬安，四位市長同台是否有助藍營團結，也幫新北市長侯友宜攻大...

夏立言訪陸 蔣萬安：不分朝野應強化兩岸關係降緊張情勢

國民黨副主席夏立言今天訪問北京，明天將與大陸國台辦主任宋濤會晤，並將與京津冀晉台商座談。台北市長蔣萬安今天表示，強化健康...

國民黨：民進黨小心抹紅迴力鏢 請解釋「酒店極樂團」

國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨批評國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦