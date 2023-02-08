國民黨：民進黨小心抹紅迴力鏢 請解釋「酒店極樂團」

國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨批評國民黨副主席夏立言訪陸，根本是抹紅迴力鏢，副閣揆鄭文燦、陸委會副主委梁文傑的「酒店極樂團」迄今未說明清楚，難道自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？

凌濤指出，根據周刊報導，2011年梁文傑跟友人秦庠鈺到澳門玩，一攤就花了19.1萬元；而秦庠鈺吸金136億潛逃遣返、重判7年10個月，沒收4.2億。凌濤質疑，自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？短時間密集出入澳門，去了「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委打梁文傑應該出面說清楚、講明白。

楊智伃質疑，民進黨所稱的溫暖堅韌只會「溫暖自己的荷包」？國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，帶太太濫花公帑到宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食；國安會秘書處長要出國旅遊竟在機場耍官威，現場咆哮還拍桌，最後「提前偷跑」出關，根本就是國安破口；鄭文燦、梁文傑被法院認證前往澳門「九號會所」高檔色情酒店遊玩，共花了42萬港幣，民進黨人士可以去酒店玩，國民黨卻不能去為台胞台商台生交流？

「民進黨支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖請好好照顧全台灣的人民」。楊智伃指出，夏立言在這十天的旅程都會被民進黨惡意抹黑，但國民黨主席朱立倫所堅持做對的事情，不怕任何髒水與攻擊。反觀民進黨面對質疑已讀不回、雙標治國、逢中必反、精神分裂與傲慢濫權，呼籲民進黨也不要把國民黨當塑膠，接下來的所有攻擊抹黑國民黨會一一破解。