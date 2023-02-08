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柯文哲站邊邊蔣萬安推中央 觀傳局：座位循傳統禮儀

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市觀傳局長陳淑慧今表示，「座位安排都是經過傳統禮儀的結果」。記者潘才鉉／攝影
北市觀傳局長陳淑慧今表示，「座位安排都是經過傳統禮儀的結果」。記者潘才鉉／攝影

2023年台灣燈會在台北市舉辦，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲於開幕式時被排在人群「最邊邊」，新北市議員卓冠廷指出，實際上都是蔣市府安排的，質疑是卸責推給觀光局。北市觀傳局長陳淑慧今表示，「座位安排都是經過傳統禮儀的結果」。

卓冠廷昨指出，原本的安排，最邊邊並不是前市長柯文哲，那為什麼柯文哲被換到最旁邊？據他掌握的獨家資訊，2023年2月5日上午10點於燈會指揮中心召開的協調會，是台北市觀傳局主動提要調整。代表台北市政府蔣萬安市長出席的是市府觀傳局的官員，會議中明確表示，戴錫欽議長，應該被排在外國使節的旁邊，所以，才把柯文哲跟戴錫欽對調，把柯移到最旁邊，其實原委就是如此單純。

陳淑慧表示，台灣燈會是一個非常有傳統的活動，每次都會經過非常多討論，台北市政府在最後結果是兩個座位，座位安排都是經過傳統禮儀的結果。燈會活動大家都是夥伴關係，期待的就是大家共同努力，共同目標就是把台灣燈會辦好。

媒體追問，是否覺得交通部要故意甩鍋給台北市政府？陳淑慧說，台北市政府還是秉持把好的一個活動，介紹給國內外的遊客，這件事情是最終目的，所以大概不做任何臆測。

媒體問及，是否想過把市長和首長都排在第一排？陳淑慧說，台北市政府一定會主動爭取，最重要的位子最後有2個。其他的就是，整個國際禮儀一定要兼顧，然後傳統也要兼顧，所以最後還是回歸燈會本身。

另外，土耳其與敘利亞發生強震造成嚴重傷亡，台灣燈會昨晚間在台北市政府與台北101的雙副燈共演取消，改為點亮「為土耳其祈福」等字樣，盼為土耳其凝聚平安與希望。

陳淑慧表示，北市府跟國際在一起，土耳其地震後第一時間，北市府也派搜救隊參與救援行動，剛好台灣燈會是大品牌，參觀者非常多，加上旁邊有全聯的燈飾，三個單位就一起討論，表達共同祈福，後續會派第二批搜救隊伍前往。

台灣燈會

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