快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市老屋多耐得住強震？ 蔣萬安：已指示盡速推動都更危老

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影

土耳其強震造成嚴重死傷，也讓各界關注老舊建築的公安問題，台北市長蔣萬安今天表示，之前內政部有一個數據，台北市若發生規模六以上強震，大約有四千多棟房子倒塌，他已經指示相關局處，盡速推動整體都市更新，危老評鑑等。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，媒體問蔣萬安，這次土耳其發生強震死傷嚴重，台北市老房子多，未來如何因應？他回答說，的確之前內政部有一個數據，就是台北市如果有發生規模六以上地震，大約會有四千多棟房子倒塌，當時數據提出時，大家都非常關心，台北市相關建築的耐震係數。

蔣表示，這部分，他已經請各局處規畫對台北市未來整體都市更新，危老評鑑等，都會盡速來推動。

延伸閱讀

柯文哲明當市民賞燈會 蔣萬安：若時間可 很願意一起看

柯文哲成「邊緣人」卓冠廷爆是市府要求 蔣萬安這樣說

影／土耳其強震北市防震引憂 蔣萬安：加速危老都更

誰才是給柯文哲穿小鞋的人？ 議員詹為元秀這2張照片

相關新聞

影／國民黨總統候選人初選將至 何時會表態？侯友宜回應了

國民黨總統候選人初選時程將近，外界分析新北市長侯友宜若再不表態會來不及。侯友宜表示，他們目前每一個人所扮演的角色，都要好...

柯文哲成「邊緣人」卓冠廷爆是市府要求 蔣萬安這樣說

台灣燈會開幕日，蔡英文總統、行政院長陳建仁、北市長蔣萬安同台啟動開燈，不過受邀出席的前市長柯文哲卻被安排在「最邊緣」。新...

拚2024？ 侯友宜邀北基桃首長平溪同台

新北市長侯友宜雖未表態參選總統，但規畫在十一日平溪天燈節邀請北基桃四首長同台開閉門會，展現北台灣藍營團結氣勢。外界認為，...

北北基桃市長同台助侯友宜攻大位？ 蔣萬安：為巿民打拚

北北基桃四位市長本周六將出席新北平溪天燈節，媒體今天問北市長蔣萬安，四位市長同台是否有助藍營團結，也幫新北市長侯友宜攻大...

夏立言訪陸 蔣萬安：不分朝野應強化兩岸關係降緊張情勢

國民黨副主席夏立言今天訪問北京，明天將與大陸國台辦主任宋濤會晤，並將與京津冀晉台商座談。台北市長蔣萬安今天表示，強化健康...

國民黨：民進黨小心抹紅迴力鏢 請解釋「酒店極樂團」

國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃上午舉行「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨批評國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦