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北市老屋多耐得住強震？ 蔣萬安：已指示盡速推動都更危老
土耳其強震造成嚴重死傷，也讓各界關注老舊建築的公安問題，台北市長蔣萬安今天表示，之前內政部有一個數據，台北市若發生規模六以上強震，大約有四千多棟房子倒塌，他已經指示相關局處，盡速推動整體都市更新，危老評鑑等。
蔣萬安今天上午出席國小校長會議，媒體問蔣萬安，這次土耳其發生強震死傷嚴重，台北市老房子多，未來如何因應？他回答說，的確之前內政部有一個數據，就是台北市如果有發生規模六以上地震，大約會有四千多棟房子倒塌，當時數據提出時，大家都非常關心，台北市相關建築的耐震係數。
蔣表示，這部分，他已經請各局處規畫對台北市未來整體都市更新，危老評鑑等，都會盡速來推動。
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