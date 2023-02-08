921土耳其率先抵台救災 盧秀燕：捐一個月薪水回報

台中市長盧秀燕今天表示，24年前921大地震，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，患難見真情，強震帶來的恐懼與痛苦，感同身受，捐出一個月的薪水，為土耳其震災募款拋磚引玉。

盧秀燕說，有難同當就是手足，24年前9月21日是台灣人永遠無法忘記的日子，當我們急需援手的時候，土耳其是率先抵達台灣的國家之一，挺身進入災區，如同家人般的情感，只有患難才能顯真情。

盧秀燕說，經歷過921大地震，深知災後救援的漫漫長路需要更多的關注與協助，願以一個月薪資拋磚引玉，表達國人對土耳其深遠的感恩，也奉獻一己的棉薄之力。

願土耳其人民平安，死者安息、傷者早日康復。

國內捐款方式：1)金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

2)郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款請指定用途：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，以利寄送收據。