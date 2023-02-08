柯文哲明當市民賞燈會 蔣萬安：若時間可 很願意一起看

台灣燈會已經在2月5日正式開幕，不過屢遭質疑行銷宣傳不力，前市長柯文哲近期頻頻透過臉書、Line官方帳號宣傳台灣燈會，據了解，柯文哲明天晚上也會來看台灣燈會，媒體今天也問市長蔣萬安，會不會陪柯文哲賞燈？蔣萬安今表示，如果可以，很願意(陪柯文哲)一起來看燈會。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，媒體問蔣，柯文哲明天晚間會來看台灣燈會，會不會陪同？蔣萬安表示，非常歡迎柯文哲來燈會，也感謝柯文哲出席開幕典禮，這次燈會規畫，從一開始的籌畫、準備、溝通聯繫、到後續市府接手、怎麼能夠執行出來，以及後續的交通動線規畫、人潮流動動線規畫等，就是大家一起努力，也很感謝柯市府先前的籌畫方面的準備。

蔣萬安表示，接下來行銷，一定不管是北市府、中央、北市觀傳局，都會非常努力推廣這次的台灣燈會，也希望所有好朋友不僅市民，來自各地民眾、國際友人都能參與這場盛會。

至於明天會不會親自陪柯文哲賞燈？蔣萬安說，他要看一下行程，還有時間如果可以，很願意一起來看燈會。