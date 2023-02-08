柯文哲成「邊緣人」卓冠廷爆是市府要求 蔣萬安這樣說

台灣燈會開幕日，蔡英文總統、行政院長陳建仁、北市長蔣萬安同台啟動開燈，不過受邀出席的前市長柯文哲卻被安排在「最邊緣」。新北市議員卓冠廷出示文件爆料，柯文哲的位置2月5日是北市觀光傳播局主動提要調整，將柯文哲跟北市議長戴錫欽對調，把柯移到最旁邊。蔣萬安今受訪說，「中央主要負責中央展區，相關規畫安排，雙方都有交換意見，我們都尊重。」

柯文哲在台灣燈會開幕日的站位安排，持續引發熱議。儘管第一時間，蔣萬安稱這是中央交通部觀光局安排，不過新北議員卓冠廷昨天出示規畫的文件爆料，指稱柯文哲台灣燈會「站位」被排在最邊邊？其實是蔣萬安市府團隊要求的，並質疑蔣萬安居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道。

卓冠廷說，蔣萬安一被問到「為什麼柯文哲被排在最旁邊」，就嚇得膝反射推給交通部觀光局，不曉得是蔣萬安的觀傳局長跟蔣撒謊，還是蔣萬安自己決定對大眾撒謊。卓說，他也待過交通部，知道安排這種位置，根本不可能由交通部觀光局一意孤行，交通部也不用白白當冤大頭，至於蔣萬安，不用為說謊道歉嗎？

蔣萬安今天上午出席國小校長會議受訪則表示，市府都尊重中央的規畫與安排，北市觀傳局也有出來說明，對於新北市議員的說法，其實這個中央有出來說明，觀傳局早上也有記者會，有對外說明就可以。