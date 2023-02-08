獨》國民黨台中花美男議員被拱挑戰資深綠委黃國書！羅廷瑋坦言：時刻準備好

image source:FB/羅廷瑋

文/蔡岳霖

國民黨台中市議員羅廷瑋，臉書粉專擁有3.4萬追蹤者，身為雙寶爸的他，臉書時常秀出兩個女兒的照片，引起不少支持者按讚、留言。去年九合一大選，羅廷瑋以2萬5,381票，在台中第11選區（東區、南區）以第一高票連任成功，帥氣外型還被封為「政壇花美男」。而近日傳出羅廷瑋被力拱挑戰民進黨立委黃國書。對此，羅廷瑋表示，沒有更上一層樓的想法是騙人的，時時刻刻都準備好，但也強調會尊重黨的機制，不會吵也不會鬧。

民生、親子議題獲青睞！羅廷瑋：對手只在乎藍綠那就換人承擔

2022九合一大選，羅廷瑋在選區中以第一高票連任。羅廷瑋笑稱，獲得這般成績與民意基礎，覺得既開心又不可思議，讓他覺得這幾年自己服務的路線，跳脫藍綠，以民生、親子議題為主軸是符合民眾期待。羅廷瑋表示，若是對手民進黨立委黃國書不重視民生議題，只在乎藍綠，「那不如由我們來承擔」。

羅廷瑋有意挑戰上位，但他也顧慮到才剛選完議員，緊接著再去挑戰立委，不知選民是否會支持。另外，羅廷瑋也說，重點還是要看黨部的機如何處理，傳出目前可能採徵召的方式，但他強調自己已經都準備好了。

羅廷瑋有意挑戰2024立委選舉！ 羅智強：二話不說全力相挺

羅廷瑋被封為「政壇花美男」，但他說過去曾胖到80公斤，靠著選舉期間勤跑行程，追垃圾車拜託選民支持，才慢慢瘦到72公斤，羅廷瑋自豪地說，只要瘦下來看起來體態就很好。

羅廷瑋與台北市前議員羅智強關係友好，對於羅廷瑋有意挑戰立委，羅智強表示，他和羅廷瑋相識很久，而羅廷瑋不論是擔任里長、議員都有相當亮眼的成績，對地方議題也相當紮實、勤勞。

羅智強認為，羅廷瑋是優秀年輕一代，若在此次立委選戰中站出來，相當有機會更上一層樓。羅智強同時也表示，若羅廷瑋找他站台，一定二話不說全力相挺。羅廷瑋對於羅智強大力相挺回應，羅智強愛才惜才，對年輕人相當熱心。