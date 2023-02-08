藍議員要落跑選立委 黃光芹嗆發起抵制：把選民當潘仔？

2024立委選舉，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹評估，如果國民黨延續2022氣勢，台北市立委8個選區，應該可以拚到6席以上，「坐六搶八」，「如果大家努力一點，當然也有可能八仙過海。」資深媒體人黃光芹則在臉書說「數大便是醜」，現在已知有國民黨8名議員，才剛當選就職，就要落跑去選立委，而且大言不慚，自認為落跑有理。

黃光芹說，更神的是，台北市黨部主委黃呂錦茹還樂觀其成，分析8席會上6席。是當選民都是吃素的、還是把選民當成潘仔、投票部隊？

黃光芹在臉書表示，她支持某種程度的世代交替，但對於全員落跑、不事服務、把選舉當兒戲，反感至極。有些似是而非的觀念，例如「只要我贏了，有什麼不可以？」那就好像這個東西拿到手，你管我是偷的、搶的、還是拐騙而來。

黃光芹提到，所以國民黨一直以來，市長可以落跑去選總統、立委可以落跑去選縣市長，這會兒市議員大舉落跑去選立委，制度已經趕不上偷渡。「這樣的國民黨，社會觀感不會壞、不會失信於民、氣數不會用盡，我就不信。」

黃光芹也說，甚至國民黨內有人倡議配套，若資深立委在選區遇到挑戰，就通通送進不分區。「試問，這次有8個，此風一長，以後若有個10、15個，也要一起送作堆？那國民黨不分區成了什麼？難民營嗎？」這已經不是徐巧芯PK費鴻泰個別選區的問題了，而是國民黨毫不遮掩的肉慾橫流。

黃光芹說，聽聞有參選者要組大聯盟，「面對落跑聯盟，我不甘示弱，同步發起抵制」。