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土敘強震至少5151人罹難 土耳其10災區省分進入緊急狀態

向聯合國報到！台灣國家隊40人安全抵達「土耳其災區」

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第二梯次救援隊今晚前往土耳其 陳建仁赴桃機授旗打氣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣第二梯隊救援隊伍今天出發前往土耳其，行政院院長陳建仁（前右）親自到桃機授旗，並期盼救援隊員全力以赴時也要注意自身安全，達成任務為台灣爭光。記者黃仲明／攝影
台灣第二梯隊救援隊伍今天出發前往土耳其，行政院院長陳建仁（前右）親自到桃機授旗，並期盼救援隊員全力以赴時也要注意自身安全，達成任務為台灣爭光。記者黃仲明／攝影

土耳其和敘利亞邊界昨天發生規模7.8強震，台灣第一梯次國際搜救隊於今（7日）晚8點（當地時間下午3點）成功抵達聯合國接待及撤離中心並完成報到手續。第二梯次救援隊伍則搭乘今晚10點30分的長榮航空包機前往，行政院長陳建仁親自到桃機授旗，期盼救援隊員全力以赴時也要注意自身安全，達成任務為台灣爭光。

陳建仁授旗後發表談話時表示，台灣是一個面臨很多震災的國家，所以面對土耳其震災特別感同身受，民國88年921震災時，土耳其在第一時間就派了搜救隊前來台灣援助，現在是台灣回饋土耳其最好的機會。

陳建仁指出，台灣願意幫助世界上所有的國家，做為地球村的一員，我們應該要盡最大的努力，展現「Taiwan Can Help」、「Taiwan IS Helping」的精神，來幫助土耳其政府解決受到震災所產生的困難，並且援助當地的居民，所以政府昨天第一時間就由外交部宣布捐贈土耳其20萬美金的善款，今天總統看到土耳其震災如此嚴重，便決定將善款加碼到200萬美金。

他說，昨天第一時間，台灣也派出第一支搜救隊到土耳其，包括40名隊員、3隻搜救犬，以及6.6噸的設備，昨天深夜就搭乘土耳其航空的航班到伊斯坦堡，並在我駐外單位協助下，成功轉機抵達阿達那機場，隨即向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，由RDC統籌調，希望能盡快進災區搶救受困民眾。

因土耳其震災非常嚴重，今天再次派遣第二梯隊90名搜救隊員、2隻搜救犬以及6.4噸的設備，包括最先進的生命偵測器，希望能盡早進入災區救援。陳建仁同時也讚揚各位搜救隊員就是台灣善良與勇敢的表現，讓全世界看見台灣。

內政部部長林右昌昨晚公布第二低次救援班機會在今天下午2點起飛前往土耳其，但第二梯次救援隊伍今天搭乘的長榮航空包機於今晚10點30分起飛。消息指出，長榮航空昨晚接獲消息後，緊急在晚上10點30分緊急召開內部會議，經過18個小時的努力，才取得8個飛航情報區的飛越領空許可。

台灣第二梯次救援隊今晚出發前往土耳其救援，土耳其駐台灣代表貝定可（藍衣）及妻子於桃機向隊員表示感謝。記者黃仲明／攝影
台灣第二梯次救援隊今晚出發前往土耳其救援，土耳其駐台灣代表貝定可（藍衣）及妻子於桃機向隊員表示感謝。記者黃仲明／攝影
台灣第二梯隊救援隊伍今天出發前往土耳其，搜救隊員於櫃臺辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
台灣第二梯隊救援隊伍今天出發前往土耳其，搜救隊員於櫃臺辦理報到手續。記者黃仲明／攝影
行政院院長陳建仁（右三）親自到桃機授旗，並於致詞時表示，台灣願意幫助世界上所有的國家，做為地球村的一員，應該要盡最大的努力，展現「Taiwan Can Help」、「Taiwan IS Helping」的精神。記者黃仲明／攝影
行政院院長陳建仁（右三）親自到桃機授旗，並於致詞時表示，台灣願意幫助世界上所有的國家，做為地球村的一員，應該要盡最大的努力，展現「Taiwan Can Help」、「Taiwan IS Helping」的精神。記者黃仲明／攝影

土耳其 陳建仁 長榮

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