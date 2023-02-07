第二梯次救援隊今晚前往土耳其 陳建仁赴桃機授旗打氣

土耳其和敘利亞邊界昨天發生規模7.8強震，台灣第一梯次國際搜救隊於今（7日）晚8點（當地時間下午3點）成功抵達聯合國接待及撤離中心並完成報到手續。第二梯次救援隊伍則搭乘今晚10點30分的長榮航空包機前往，行政院長陳建仁親自到桃機授旗，期盼救援隊員全力以赴時也要注意自身安全，達成任務為台灣爭光。

陳建仁授旗後發表談話時表示，台灣是一個面臨很多震災的國家，所以面對土耳其震災特別感同身受，民國88年921震災時，土耳其在第一時間就派了搜救隊前來台灣援助，現在是台灣回饋土耳其最好的機會。

陳建仁指出，台灣願意幫助世界上所有的國家，做為地球村的一員，我們應該要盡最大的努力，展現「Taiwan Can Help」、「Taiwan IS Helping」的精神，來幫助土耳其政府解決受到震災所產生的困難，並且援助當地的居民，所以政府昨天第一時間就由外交部宣布捐贈土耳其20萬美金的善款，今天總統看到土耳其震災如此嚴重，便決定將善款加碼到200萬美金。

他說，昨天第一時間，台灣也派出第一支搜救隊到土耳其，包括40名隊員、3隻搜救犬，以及6.6噸的設備，昨天深夜就搭乘土耳其航空的航班到伊斯坦堡，並在我駐外單位協助下，成功轉機抵達阿達那機場，隨即向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，由RDC統籌調，希望能盡快進災區搶救受困民眾。

因土耳其震災非常嚴重，今天再次派遣第二梯隊90名搜救隊員、2隻搜救犬以及6.4噸的設備，包括最先進的生命偵測器，希望能盡早進入災區救援。陳建仁同時也讚揚各位搜救隊員就是台灣善良與勇敢的表現，讓全世界看見台灣。