北市立委 藍估「八仙過海」 綠要重振旗鼓

北市藍綠著手布局2024立委選舉，國民黨部主委黃呂錦茹昨透露，未來初選她認為應採全民調，避免人頭黨員干擾，並認為北市8個選區有機會「八仙過海」。民進黨部主委張茂楠表示，國民黨不要把民進黨看這麼扁，民進黨雖在低潮，但正在整兵練武、重振旗鼓，今天將與黨主席賴清德表達應盡早辦初選。

黃呂錦茹昨接受媒體人黃暐瀚專訪提到，國民黨若延續去年氣勢，北市立委應該可拚到6席以上，她本來是期待羅智強跑去選大同、士林，由強將挑戰困難選區，也透露曾跟羅說「想選大安區很好，但你有那麼好命嗎？你不是這麼好命的人。」

她也提到，目前松山信義選區，黨內有議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，這不是黨內互打，總比暗潮洶湧私下較勁要好；另外，國民黨去年在港湖5席議員總得票拿11萬1千多票，比其他黨加總還多，「國民黨妥善提名，有信心可以拿回港湖這一席，不過就是要團結」。

羅智強昨說，要謝謝黃呂錦茹給他的肯定，可是他若是到艱困選區開疆闢土，還是有可能會輸，「但我也很現實的講，我也有我的團隊和家人。」「我的根在大安區，對我來說就像回家。」

針對民進黨布局，張茂楠表示，民進黨最好3月底前，讓有意爭取者報名登記，相較於國民黨還在吵要不要黨員投票，民進黨過去慣例就是全民調、推最強人選：艱困選區得票率沒有達42%採徵召，目前僅文山、大安區徵召。

對於港湖選區黨內是否有人挑戰現任立委高嘉瑜？張茂楠說，如果有其他競爭者，也可以一起辦初選，由於台灣基進北市黨部主委吳欣岱積極布局港湖，民進黨畢竟還是有主體性，除非複數選區才有合作空間。