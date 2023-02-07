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南部水情嚴峻 蔡總統臉書提醒節約用水

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照

南部水情嚴峻，蔡英文總統今天在臉書上指出，去年南部的降雨是30年來最低， 經濟部從去年6月起，便提前做相關防旱工作的準備，包括成立災害緊急應變小組，她也在春節期間，為辛苦留守的工作人員加油打氣。經過大家的努力，全國節水調度達到6.1億噸，超過一座曾文水庫，很不容易。但是，南部的河川流量持續減少，中央氣象局也預估，未來一季降雨仍未見樂觀。

蔡總統說，為了更審慎因應水情的挑戰，今天，經濟部將高雄水情燈號，轉為提醒綠燈，以提升蓄水量為目標；台南黃燈減壓供水時間則擴大兩小時，並請產業自主提升節水的目標。中央地方會持續努力，爭取更多水資源，降低水情對大家的影響。這陣子，也要請南部的朋友一起節約用水，共度氣候變遷的挑戰。

蔡英文 水資源 曾文水庫

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