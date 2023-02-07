贊同金馬成「永久非軍事區」！施明德：可拔兩岸引信 落實和平保台

數位金門縣議員今天倡議金門成為「永久非軍事區」。民進黨前主席施明德今天表達贊同，並指出，自己努力幾十年希望讓金馬變成和平區，拔掉戰火引信，這既可保障金馬人民的基本權利，又可卸下兩岸擦槍走火的引信，更可能建構兩岸的和平願景。

施明德表示，副總統賴清德說要和平保台，這是最好的方法，也希望找時間拜訪蔡英文總統與民進黨立法院黨團，「大家每天講保台，這是保台最具體的方法」。

施明德說，努力了幾十年，很高興有金門議員們贊同這樣想法，目前已有完整方法，也已經提出「金門、馬祖和平特區條例草案」，希望大家一起努力，卸除戰爭的引信，遞給中共最大的橄欖枝，為世界和平貢獻。

施明德指出，蔣介石時代把金門、馬祖塑造成台灣的防衛前哨、反攻大陸的跳板，欺騙台灣人民忍受其獨裁恐怖統治。金馬人民更因此在戰火中遭受摧殘，在戰地政務下淪為人權備受爭議的次等國民長達3、40年。

施明德表示，年輕時曾駐守小金門，深深同情人民苦況，一生念念難忘，才會在擔任民進黨主席時提出金馬非軍事區的主張，事隔近30年，金馬都已悄悄撤軍，金門從當年的近10萬大軍如今撤到只剩3000，馬祖從2萬守軍如今只留下2000兵力。這種兵力如何防守外敵，只會勾引敵人的侵犯欲念而已，台灣掌權者不要再愚蠢自欺欺人，誤國誤民。

施明德說，對金馬人民而言，他們的願望及基本權利仍處處夾在兩岸中，無法依金馬人民自由意志處理，而走向永久非軍事區，則是金馬人民謀取自己的利益的第一步。