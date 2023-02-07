搭賴清德角逐2024正副總統？蕭美琴：返台全為台美公務不評論政治
駐美代表蕭美琴返台述職，今下午與媒體見面時表示，返台是她主動提出，動機很單純，因為在美任職邁入第三年，見AIT處長孫曉雅常返美，於是向外交部詢問相關規定，之前因為疫情和年底大家較忙，所以近日返台，主要處理外交及台美間的公務，請外界勿多做聯想。
蕭美琴說，自己擔任駐美代表快三年了，看孫曉雅常回美國，疑惑怎麼相對下自己回台機會較少，但因台灣疫情規範較嚴謹，所以十月後主動詢問外交部相關規定，得到答案是任滿兩年後可以回國，所以主動提出。
蕭美琴指，了解前幾任大使，他們內任也都有定期返國述職或因公務返國。媒體提到2024與賴清德搭檔角逐正副總統議題，蕭美琴說，在美第一時間已經回覆，這次回來都是處理外交和台美間的公務，不便評論任何政治問題。
過往台灣總統候選人都有訪美「面試」的不成文慣例，蕭美琴表示，目前沒有任何陣營提出特定需求或規畫，就自己過去參與總統候選人訪美經驗，多是各陣營各自處理，比較少是透過駐處。
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