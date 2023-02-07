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連戰今辦新書發表會！藍營政壇大咖到齊 韓國瑜低調現身

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
前副總統連戰（左五）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九（右四起）、前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫等人都出席祝賀。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（左五）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九（右四起）、前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫等人都出席祝賀。記者蘇健忠／攝影

前副總統連戰下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九、前副總統蕭萬長國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平、長子連勝文、高雄市前市長韓國瑜等人都出席祝賀，連戰夫人連方瑀更深情獻吻，連家人也到場力挺並一起合影。馬英九致詞時表示，他50多年前在台大法律系念書時，曾旁聽過連戰的課，當時獲益良多，連戰在很多職位都留下很優秀的政績，例如在外交部長任內增加7個邦交國，反觀蔡英文總統上任7年來，已經丟掉8個邦交國，這是中華民國建國以來邦交國最少的時候。而去年九合一選完，民進黨說要改組、整頓，結果外交部長依然紋風不動，毫無政治責任，讓人感慨良深。

前副總統連戰（中）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，連家人到場力挺。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（中）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，連家人到場力挺。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（左）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九（中）致詞時表示，他50多年前在台大法律系念書時，曾旁聽過連戰的課，當時獲益良多，連戰在很多職位都留下很優秀的政績。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（左）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九（中）致詞時表示，他50多年前在台大法律系念書時，曾旁聽過連戰的課，當時獲益良多，連戰在很多職位都留下很優秀的政績。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（右）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，連戰夫人連方瑀（左）深情獻吻。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰（右）下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，連戰夫人連方瑀（左）深情獻吻。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，高雄市前市長韓國瑜（圖）出席祝賀，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
前副總統連戰下午在蔣經國圖書館舉行《連戰回憶錄》新書發表會，高雄市前市長韓國瑜（圖）出席祝賀，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影

連戰 馬英九 韓國瑜 朱立倫 蕭萬長 王金平 國民黨

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