連戰發表回憶錄 專家：第二部台灣通史

「連戰的回憶錄就是第二部《台灣通史》！」前立法院長王金平7日於新書發表會大讚前副總統連戰。白髮皤皤的連戰致詞表示，這本回憶錄是自己忠實面對過往歲月的反思，盼能激勵讀者堅持理念，盼「閱讀連戰，可以海納百川」，更盼望兩岸能走上和平之路。

連戰為國民黨的重要政治人物，曾擔任交通部長、外交部長、行政院長與副總統，被視為兩岸溝通的橋樑角色。他7日選擇於大直的蔣經國圖書館發表新書，眾多藍營大咖如國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人都到場祝賀。連戰的孫兒們也錄製影片表示，「祝爺爺身體健康」、「連戰爺爺，我愛你」與「我長大會看爺爺的書」。

閱讀連戰 海納百川

連戰緩步走向台前致詞表示，今年邁入人生第87個年頭，現場響起鼓掌聲。他說，「這本回憶錄是我忠實面對自己走過的歲月，回顧檢討自己的工作，希望能與廣大的讀者一起分享，『閱讀連戰，可以海納百川』」。

他說，在公部門服務超過25年，在維護中國民國立場、建設台灣與改善兩岸關係上，已經盡了心力，無愧於國家，現場再度響起陣陣掌聲。他說，盼回憶錄能供各界朋友砥礪參考，在面對挫折時，堅守理念，更盼望兩岸能走上和平之路，「共同合作、共同發展、共同繁榮」。

培育藍營新世代

馬英九回憶說，對連戰最深刻印象就是，在各職位都留下輝煌政績，如擔任外交部長時，恢復3個國家邦交並與4個國家建交，反觀蔡政府上任丟掉8個邦交國，是中華民國有史以來邦交國最少的時刻。他透露，當時擔任法務部長，常常與立法院與立委唇槍舌戰，連戰都會笑得樂不開支。

朱立倫說，連戰對年輕人栽培不遺餘力，強調國民黨要有年輕世代的參與。他也透露，在政壇一段時間後，曾決定要回台大任教，被連戰找去罵了一頓，留下：「你以為我沒有教過書嗎」一語，最後才續留政壇，也才有後來的桃園朱縣長。朱立倫也承諾，國民黨會持續栽培年輕新世代。

第二部台灣通史

王金平致詞說，連戰的祖父連橫寫下了《台灣通史》，如今連戰的回憶錄也等於是第二部台灣通史，可謂「善盡人之志，善述人之事」，更是孝親的模範。他說，連戰展現了兩岸互動的最佳模式，他曾倡議海峽兩岸應建立軍事互信的基礎，推動政黨高層的互動管道，至今仍是「兩岸關係的大論述」。

前行政院長劉兆玄回憶連戰的互動說，當時連戰邀請自己擔任交通部長時，心中就想「是不是搞錯了，我是清華大學校長，不是交通大學校長！」，引發現場哄堂大笑。他說，後續就任交通部長要把「兩岸三通」做起來，當時飛機、航班的轉運規劃都得到中國首肯，已經是「揚帆待發」，「最後卻因為前總統李登輝臨時轉念，就成為昨日黃花，令人感慨。

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