批綠喊和平交流又罵國民黨 連勝文：雙標、自打嘴巴

前副總統連戰今在蔣經國圖書館舉行新書「連戰回憶錄」發表會。國民黨副主席連勝文受訪時表示，民進黨一方面喊和平保台，又要陸客來台觀光，一方面刻意製造兩岸仇和和緊張謀取利益，並拒絕兩岸直航，根本是前言不對後語、自打嘴巴。

記者也問到，怎麼看國民黨副主席夏立言赴陸訪問被批評？連勝文則回應，國民黨在兩岸溝通交流開大門走大路，對得起國家，也無愧於家長期待要保護年輕人不受戰火荼毒，綠營刻意挑起兩岸緊張又製造突危機，怎麼和平保台？

連勝文批評，綠營自己做不到、又要罵別人，就是惱羞成怒，這種邪惡自私就是台灣最大禍害。

媒體再追問對於蔡英文總統說要跟北京對話的看法，連勝文也說，「他跟北京對話就是和平保台、別人做到就是賣台」，這種雙重標準，會讓人對智慧、智商是會有很大懷疑。

連勝文指出，民進黨一方面主張今年一百萬要有一百萬陸客來台觀光，同時又拒絕兩岸直航增加航點航班，現連台灣人都回不來台灣，何況是陸客來觀光，根本是前言不對後語、自打嘴巴。

連勝文表示，民進黨喊和平保台，有很多東西要拋棄，包括台獨立場、去中國化、兩岸仇恨、為獲取個人政治金錢利益刻意製造緊張把台灣導向衝突邊緣等，並且也該拋棄黑、以台獨之名行「Ａ錢」之實的惡劣做法。