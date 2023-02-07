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朱立倫：請賴清德解釋民進黨如何堅持台獨又和平保台？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言明天將赴陸訪問，民進黨批評「朝共」。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，國民黨堅持兩岸和平、透過對話，而不是要對抗交惡，民進黨真的是一個雙標黨，不是說也希望對話交流嗎？結果國民黨去做了卻只會抹紅、抹黑，不幫台灣民眾解決問題，只會製造問題。

朱立倫強調，國民黨這次去大陸就是帶著農、漁民、台生、台商、台胞需要解決的問題，去面對問題、解決問題和對話交流，真正能夠幫助他們，沒有任何一絲一毫的政治考量，只有為台灣好。

媒體詢問民進黨要和平保台，是否要先放棄台獨黨綱？朱立倫諷刺，雙標黨是民進黨的DNA，國民黨交流就要罵，自己口中又喊對話交流；而民進黨口中喊和平保台，卻又不放棄台獨黨綱。他認為，民進黨主席賴清德應該好好解釋一下，民進黨堅持的台獨和和平保台如何共存，在雙標之下能夠達成他的目標。

對於民進黨喊對話交流，是否不要再禁止陸客來台，而是要歡迎他們？朱立倫表示，夏立言去年8月訪陸時就希望恢復小三通，增加航點，國民黨看得很清楚，都是卡在現在的民進黨執政當局。他再次呼籲，當全世界都在開放時，希望恢復疫情後的觀光，希望民進黨不要再卡。

而國民黨立委爆料在和美國智庫會面時，他們當面問「侯友宜是誰？」朱立倫表示，侯友宜是國民黨最強的母雞，也是最優秀的新北市長，歡迎大家都和國民黨優秀的直轄市長多多交流。

而連戰新書談到319強擊案，由於侯友宜當時曾參與此案，是否怕影響到侯友宜？朱立倫表示，侯友宜是國民黨最優秀的直轄市長、最強的母雞，大家為他加油。

媒體詢問，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，是否會幫他創造一個適合參選的環境？朱立倫表示，只要是非綠的朋友，不管是白色的藍色的都歡迎加入國民黨，3月4日即將面對南投補選，希望大家一同來支持國民黨。

此外，不少黨內議員都想選立委，是否擔心有落跑的問題？朱立倫表示，國民黨人才濟濟，希望大家先把所有的服務工作做好，讓大家肯定國民黨，優秀的人才不會寂寞，國民黨需要很多優秀人才來各個選區服務、打拼。媒體進一步詢問是否要讓新人進不分區，資深流選區？朱立倫堅持提對的人，不分年齡都是好人才。

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