黨部盼他挑戰立委艱困選區 羅智強：得顧及團隊和家人

國民黨台北市前議員羅智強去年請辭參選桃園市長，近期又悄悄遷回北市大安區，有意角逐大安區立委。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今在節目上謊言 ，希望羅出戰艱困選區士林大同區；羅說，有史以來士林大同區只有周守訓贏過，「如果輸的話就要承受輸的代價，但我也很現實的講，我也有我的團隊和家人。」

羅智強今在廣播節目「POP搶先爆」接受主持人朱凱翔專訪。他說，2月10日就會給大家非常明確、絕不迂迴的答案。他之前想到什麼就立刻宣布，但最終結果都不如預期，現在這樣很好，大家會對他有很多的討論，探討他到哪個選區會有什麼問題，而自己的選戰方向確實已經出來了，各種拜訪、請益都已在進行。

羅智強表示，他在選擇選區的考量過程中，其實有很多掙扎跟為難，他有頻道「野電視」、也在帶兵打仗，底下有很多子弟兵，這場立委選戰對他而言是志在必得，一定得選上。

至於黃呂錦茹希望他跟何志偉一戰，羅智強說，若大家了解北市選舉，有史以來士林大同選區只有周守訓贏過，也就是在馬英九2008年選上總統時氣勢正旺、八仙過海那次，其他都是民進黨的天下。

羅智強說，他要謝謝黃呂錦茹給他的肯定，可是他若是到艱困選區開疆闢土，還是有可能會輸，「艱困選區的用意，就是輸的機率比較大，但不是沒有贏的機會，如果輸的話就要承受輸的代價，但我也很現實的講，我也有我的團隊和家人。」

朱凱翔追問若是到時候黨中央下軍令狀？羅智強表示，若要參選目標就是要進國會，「我一定會讓選票上有我的名字」。他先前說過不會挑戰現任國民黨立委，大安區立委林奕華接副市長後，選民有很多勸進的聲音，他確實要考慮。

羅智強表示，很多人點名他到各種不同的選區，「但羅智強只有一個」，大安區對他來說就像回家，他的根就在大安區，因為他是大安區出身的議員，服務一直都沒有斷，即便他要去桃園選的時候，也回到大安文山區扶植子弟兵楊植斗，楊當選代表大安區的選民認同他。