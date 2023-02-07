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陸客開放？胡志強支持適當開放：政府若有考慮應說清楚

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台中市前市長胡志強到場助陣。本報資料照片
台中市前市長胡志強到場助陣。本報資料照片

前副總統連戰今在蔣經國圖書館舉行新書「連戰回憶錄」發表會，台中市前市長胡志強也出席。對於國民黨夏立言副主席赴陸訪問及陸客開放議題，胡志強受訪時表示，他認為多跟大陸接觸是好的，並支持適當開放陸客來台，政府有它的考慮，但也應說明清楚是什麼考慮，「再多開放一點」。

連戰發表回憶錄會場今藍營大咖雲集，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜等人都到場，商界像遠東集團董事長徐旭東也出席。

被問到政府是否應開放陸開來台，曾任外交部長、駐美代表的胡志強表示，他認為適當開放「絕對必要」，政府有它的考慮，但「我不太懂它的考慮」，應該說清楚考慮什麼，再多開放一點。

記者也問胡志強怎麼看夏立言此時赴陸，胡志強回應表示，他認為「去是好的」，多跟大陸接觸是好的，因為面對敵人最好的辦法，就是把它變朋友，應改善兩岸關係，不要敵意、不要對立，他永遠支持和平。

對於連戰回憶錄，胡志強也提及，他知道的，應比許多連戰書裡沒寫到的多，例如全民健保是否實行，當年在時任總統的李登輝公館裡，有過不到五人的會議，當時的主計單位對健保很有保留，是連戰向李登輝建議、敲定全民健保。

胡志強表示，當時連戰說，如果沒健保，幾百萬人生病只有看天、沒人保護，認為不管多困難，都應要有全民健保，也才讓現在的「幾百萬人、下雨有傘」，但講到健保，很少人提到連戰。

連戰 胡志強 韓國瑜 馬英九 李登輝 朱立倫 國民黨

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