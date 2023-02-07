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連戰盼兩岸和平：願天佑深愛的台灣子孫不再受戰火波及

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前副總統連戰今天舉行「連戰回憶錄」新書發表會。圖／取自天下文化直播連結
前副總統連戰今天舉行「連戰回憶錄」新書發表會。圖／取自天下文化直播連結

前副總統連戰今天舉行由天下文化出版的「連戰回憶錄」新書發表會，他致詞時表示，時代的巨輪一直往下轉動，現在該是下一代接下使命繼續往前奮鬥的時刻。他的回憶錄可以給志同道合的朋友互相砥礪，遇到挫折仍然堅持理念、不改其志，「願天佑中華民國，以及深愛的家園台灣，更盼望兩岸能走下和平之路，共同繁榮，子子孫孫不再受戰火波及」。

連戰表示，他已經87歲，回首自己這一生，從求學、劉學、教書踏入政府部門工作，再領導國民黨，在不同階段都受到長輩的提拔、同仁的協助，他很感恩。這本回憶錄是他忠實面對自己走過的歲月，回顧檢討自己的工作，希望和大家分享，「閱讀連戰，可以海納百川」。

連戰說，這本回憶錄歷經15個年頭，橫跨兩岸，也融入了他的家史，也是台灣史的一部分。他十分感謝台灣史專家鄭喜夫教授，還有過去共識的夥伴們，以及相關文史學術機構，天下出版的編輯團隊一起用心協助，成就了今天回憶錄的出版。

連戰表示，他在公務門服務超過四分之一個世紀，在維護中華民國立場、建設台灣進入開發國家、以及改善兩岸關係上，「我們已經盡了心力，無愧國家民族」。

連戰 國民黨

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