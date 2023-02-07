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朱立倫：從連戰開始國民黨就是為了兩岸的和平而努力

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席朱立倫。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席朱立倫今天參加前副總統連戰的新書發表會，他致詞透露，當年他要回台大任教，結果被連戰叫去罵，才有後來的「桃園縣長朱立倫」，因此他要秉持這個原則，培育更多年輕人。朱也感謝連戰開啟兩岸和平之旅，而明天國民黨副主席夏立言將赴陸訪問，國民黨堅持走對的路。

朱立倫表示，連戰在台灣保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣等四個階段都扮演關鍵性的角色，尤其是民主台灣和和平台灣。連戰對年輕人的栽培不遺餘力，民國90年他要回台大任教、離開政壇，被連戰和林豐正叫去罵了3、4次，把所有重話都講完了，還反問他「你以為我沒有交過書嗎？」所以才有後來的桃園縣長朱立倫，所以他要堅持這個原則，培育更多新的世代。

朱立倫謝謝連戰開啟了兩岸和平之旅，國民黨堅持走對的路，愛這塊土地，讓兩岸民眾都過安定和平的日子。朱說，夏立言明天要赴陸訪問，民進黨只會抹紅、攻擊，但國民黨堅持作對的事情，從連戰開始國民黨就是為了兩岸的和平而努力。

朱立倫表示，連戰曾說，當國民黨失敗挫折的時候，就是中華民國最灰暗最挫折的時候；當國民黨能夠重新團結奮起的時候，就是中華民國能夠重先起飛、奮起的時候，所以國民黨一定秉持這個原則，重新團結、奮起。

連戰 國民黨 朱立倫

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