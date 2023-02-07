影／南投立委補選 無黨籍陳聰鑑抨擊「藍綠黨意大於民意」

南投縣立委補選號次抽籤，前名間鄉長陳聰鑑以無黨籍參選抽中4號。他說，國民兩黨參選人都當過立委，卻沒有解決農民、孩子營養午餐等問題，並將黨意大於民意，不尊重人民的聲音，呼籲南投鄉親支持農民出身的他，讓他全力解決南投所面對的問題。

陳聰鑑說，農業法從民國78年至今，始終沒有修法，對農民相當不公平，農保條例也一樣，這些攸關國人權益的法律，長期被政黨漠視。兩黨的理念和初衷很好，但掛著黨的招牌畫地為王大有人在，參選人從民意代表變成「黨意代表」。

尤其是這次國民黨參選人林明溱、民進黨參選人蔡培慧，一個擔任過南投縣長，一個擔任行政院中辦執行長，甚至都當過立法委員，這些問題不是現在オ發生，如今再出來參選，怎麼讓南投人民信服？

他強調人民要的是「民意代表，不是黨意代表」，政黨應尊重人民的聲音，而不是用徵召來壓榨黨員，否則只會離人民越來越遠；人民要的是「各黨競爭，不是鬥爭」。特別是南投垃圾問題，絕對要兩黨合作才能解決，但是兩黨到現在只會互罵，沒辦法解決問題，也沒提出有建設性的政見。