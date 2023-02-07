連戰批辭政委是落井下石 馬英九今表明是引咎辭職

前總統馬英九今天參加前副總統連戰新書發表會，他致詞時提及連戰對他的栽培，在他擔任法務部長時對他充分授權，甚至看到他在立法院質詢汗立委唇槍舌戰也樂不可支；而連戰在書中提及1976年年發生重大社會案件，馬為此辭去政務委員，讓他覺得落井下石，馬英九也特別提及此事，強調自己是引咎辭職。

馬英九表示，他50多年前在台大法律系念書時，曾旁聽過連戰的課，當時獲益良多，連戰在很多職位都留下很優秀的政績，例如在外交部長任內增加7個邦交國，反觀蔡英文總統上任7年來，已經丟掉8個邦交國，這是中華民國建國以來邦交國最少的時候。而去年九合一選完，民進黨說要改組、整頓，結果外交部長依然紋風不動，毫無政治責任，讓人感慨良深。

馬英九說，民國86年他擔任法務部長，連戰對他充分授權，幾次立法院總質詢時，遇到政治性議題，都要他答覆，「有時看到我和立委唇槍舌戰也樂不可支」。

馬英九回憶，當時他在立法院備詢時和時任民進黨立委呂秀蓮互槓，呂秀蓮引用當時一本暢銷書─鄭浪平寫的「一九九五閏八月：中共武力犯臺世紀大預言」，批評此書「妖言惑眾」，政府應立刻取締查禁。連戰請他回答，他說：「呂委員當年因美麗島事件捍衛言論自由而坐牢，如今卻建議政府查禁出版物，真讓我有『恍如隔世』之感！」說完，現場哄堂大笑，連戰也笑了。

民國82年縣市長與縣市議員選舉，連戰要馬英九徹底查察賄選。馬英九說，在選舉的884多位縣市議員中，檢察官起訴了430多位，將近五成，成果驚人，大大促成了選風的改善與對法治的尊重。

在兩岸關係上，馬英九提及2005年連戰出訪大陸的破冰之旅，會晤中共領導人胡錦濤，雙方同意的「兩岸五項願景」後來更成為國民黨政綱，對兩岸關係和平發展貢獻重大。而現在台北市動物園幾隻貓熊，也是連訪問大陸時贈送的。

馬英九表示，1976年李登輝主政時治安敗壞，一年內連續發生劉邦友、彭婉如、白曉燕等三個震驚社會的大型社會案件，民怨沸騰，他身為督導治安的政務委員，3天後主動引咎辭職下台負責，這是非常重要的發展。他對連戰栽培感念不已，後來擔任連戰參選總統的競選總幹事，出席APEC。