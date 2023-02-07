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堂哥陳玄曄有酒駕前科...陳柏惟為他不惜退黨 台灣基進：無法苟同

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
兩名自稱受害者的女志工（下方）今天舉行「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟（後圖左）的堂哥陳玄曄（後圖右）在參選台中市議員期間隱瞞交往19年女友劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影
兩名自稱受害者的女志工（下方）今天舉行「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟（後圖左）的堂哥陳玄曄（後圖右）在參選台中市議員期間隱瞞交往19年女友劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影

台灣基進前立委陳柏惟去年推薦其堂哥陳玄曄參選台中市議員，陳玄曄今天遭指控隱瞞有交往19年女友的事實，同時間劈腿至少5名女志工，台灣基進表示，對於台灣政壇發生此案深表遺憾，陳柏惟當時親親相挺，不惜以退黨為籌碼，欲迫使基進提名酒駕累犯，台灣基進無法苟同。

朱小姐等2名受害者上午在台大校友會館舉行「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」記者會，朱小姐指控，打著誠懇踏實、溫暖鄰家哥哥人設的陳玄曄，利用女性支持者對陳柏惟的信賴，刻意隱瞞自己有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿多名女志工。

台灣基進說，去年九合一大選期間，陳柏惟要求基進提名具多次酒駕前科的堂哥陳玄曄參選台中市議員，遭到台灣基進果斷拒絕後聲明退黨，對於陳柏惟當時親親相挺，不惜以退黨為籌碼，欲迫使基進提名酒駕累犯，台灣基進無法苟同。

台灣基進強調，如今陳玄曄再爆其他爭議，再度證明台灣基進過去堅持提名不妥協、不做突破底限的交易，是基於社會良知的正確決定。

朱小姐上午在記者會有感而發地說，她萬萬沒有想到，過去寄予厚望的政治人物，現在卻是傷害自己最深，政治人物的人設、外在形象往往都經過幕僚團隊的包裝，就像陳玄曄打著「國民堂哥」的頭銜參選，實際上卻是醜陋不堪的「病態渣男」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣基進 陳玄曄 陳柏惟

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