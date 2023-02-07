民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

台南市正副議長涉賄案持續延燒，議長邱莉莉、副議長林志展7日分別以150萬元、120萬元再度交保。民進黨中評會今天下午開會討論該案，中評會主委賴瑞隆表示，經討論後決議，將兩人停止行使黨權3年處分，待司法結果出爐後，再行做處置。

賴瑞隆表示，今天會議進行約一小時，11位中評委有9位出席，會議中達成共識，為維護民進黨聲譽，也符合人民對民進黨期待，因此援引黨章地29條規定，「黨員之言行有違背黨章決議，或破壞本黨之名譽情事者，得予以評議，並裁決適當處分」，最終決議停權3年。

原中評會預計請邱莉莉、林志展到場說明，但今天兩位當事人均未到場，改以書面提出說明，表達接受停權處分。

賴瑞隆指出，今天主要討論重點在於該做出「停權」或「除名」處分。中評會經討論認為，黨的紀律部分應該高於司法，因此處以停權最重的3年處分；至於是否除名，因為中評會尚無法掌握案情細節到很清楚，這方面有待司法結果出爐後，會再做另行處置。

由於停權3年，並不影響兩位當事人爭取下屆連任，外界質疑民進黨又在打假球。賴瑞隆回應，這是一個重大的司法案件，一定會在很快的時間有明確處置，若是涉及賄選，除名是一定會的。