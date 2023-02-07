快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

體育署長懸缺逾500日 教育部長潘文忠透露最快這時定案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選。記者許維寧／攝影

教育部體育署長懸缺逾500天，日前外傳國立體育大學管理學院院長鄭世忠有望接任。教育部潘文忠今天（2/7）接受媒體聯訪時表示，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選，過去一段時間正陸續訪談，農曆年後確實已有較明確的人選，待完成最後評估後將和行政院陳建仁報告，希望本月能將人事定案。

教育部部長潘文忠今天表示，體育署長已長時間由常務次長林騰蛟代理，體育界也非常關心未來的領航員，日前確實已和幾位人選會談過，都是熱心體育的相關人士，目前正在做最後評估。也有鑑於接下來亞運、世大運都需要體育署長帶領努力，近期就會把最適合的人選提報至行政院，很快就會確定並對外說明。

潘文忠也談到，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選，儘管過去一段時間均陸續訪談，農曆年後確實也有比較明確的人選，做完最後評估就會跟行政院報告，盡快讓體育署長人事定案。

媒體追問，最快何時可望塵埃落定？潘文忠則指出，體育署長任用有一定程序，希望這個月可讓人事定案，帶領台灣體育界向前發展。

體育 潘文忠 行政院 陳建仁 教育部

延伸閱讀

影／任期最久教長將跟總辭？ 潘文忠：每天都要過日子

相關新聞

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

台南市正副議長涉賄案持續延燒，議長邱莉莉、副議長林志展7日分別以150萬元、120萬元再度交保。民進黨中評會今天下午開會...

連戰批辭政委是落井下石 馬英九今表明是引咎辭職

前總統馬英九今天參加前副總統連戰新書發表會，他致詞時提及連戰對他的栽培，在他擔任法務部長時對他充分授權，甚至看到他在立法...

堂哥陳玄曄有酒駕前科...陳柏惟為他不惜退黨 台灣基進：無法苟同

台灣基進前立委陳柏惟去年推薦其堂哥陳玄曄參選台中市議員，陳玄曄今天遭指控隱瞞有交往19年女友的事實，同時間劈腿至少5名女...

陳柏惟堂哥陳玄曄遭控渣男騙砲女志工 陳玄曄回應了

前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄去年由陳柏惟背書參選台中市員選舉，今有朱姓選舉團隊女志工等2女在台北指控陳玄曄是渣男，隱瞞有交往...

陸客開放？胡志強支持適當開放：政府若有考慮應說清楚

前副總統連戰今在蔣經國圖書館舉行新書「連戰回憶錄」發表會，台中市前市長胡志強也出席。對於國民黨夏立言副主席赴陸訪問及陸客...

連戰盼兩岸和平：願天佑深愛的台灣子孫不再受戰火波及

前副總統連戰今天舉行由天下文化出版的「連戰回憶錄」新書發表會，他致詞時表示，時代的巨輪一直往下轉動，現在該是下一代接下使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦