體育署長懸缺逾500日 教育部長潘文忠透露最快這時定案

教育部體育署長懸缺逾500天，日前外傳國立體育大學管理學院院長鄭世忠有望接任。教育部長潘文忠今天（2/7）接受媒體聯訪時表示，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選，過去一段時間正陸續訪談，農曆年後確實已有較明確的人選，待完成最後評估後將和行政院長陳建仁報告，希望本月能將人事定案。

教育部部長潘文忠今天表示，體育署長已長時間由常務次長林騰蛟代理，體育界也非常關心未來的領航員，日前確實已和幾位人選會談過，都是熱心體育的相關人士，目前正在做最後評估。也有鑑於接下來亞運、世大運都需要體育署長帶領努力，近期就會把最適合的人選提報至行政院，很快就會確定並對外說明。

潘文忠也談到，體育署長需具備大學校長資格，又要有體育專長，確實不容易尋找人選，儘管過去一段時間均陸續訪談，農曆年後確實也有比較明確的人選，做完最後評估就會跟行政院報告，盡快讓體育署長人事定案。

媒體追問，最快何時可望塵埃落定？潘文忠則指出，體育署長任用有一定程序，希望這個月可讓人事定案，帶領台灣體育界向前發展。