堂哥陳玄曄遭控渣男騙砲女志工 陳柏惟出面道歉了

前台中市議員參選人陳玄曄今遭朱姓選舉團隊女志工指控，表示他隱瞞有交往19年女友，劈腿多名女子發生性行為，前立委陳柏惟甚至出面幫忙掩蓋：對此陳柏惟發文道歉，表示理解、同情當事人的傷害，他身為團隊領導人，沒仔細注意團隊裡狀況，是他的疏失，「造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉。」

陳柏惟說明，陳玄曄曾是團隊成員，而事件牽涉到的對象，曾經是他團隊志工。並不清楚當事人相識細節，在選擇與推薦團隊成員上，他只留意是否具有在地的服務經驗與熱忱。

當事人都曾經為共同的目標努力，發生此事，他理解也同情當事人的傷害；他身為團隊領導者，沒有仔細注意到團隊裡的各種大小狀況，這部分的確是他的疏失。

「事件造成許多關心的人失望，讓大家操心，非常抱歉。」陳柏惟指出，這次事件，最需要的是當事人積極處理面對。希望當事人能妥善處理，盼事件能早日圓滿落幕。