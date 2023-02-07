侯友宜南部有票嗎？ 王金平：票一定有 是多是少問題
前副總統連戰今在蔣經國總統圖書館舉行新書「連戰回憶錄」發表會，立法院前院長王金平出席時，被問到新北市市長侯友宜若參選總統，在南部是否有票。王金平回應表示，票一定有，「是多是少問題」。媒體再追問那票會多嗎，王金平表示，這他沒調查，不知道。
連戰發表回憶錄會場今藍營大咖雲集，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、台中市前市長胡志強等人都到場，商界包括遠東集團董事長徐旭東等人也出席。
記者也問鴻海創辦人郭台銘是否有意參加國民黨總統初選，王金平表示，「他（指郭台銘）沒告訴我他要選」，等郭台銘2月10日回台後，兩人應該會見面，不過還沒約時間。
至於侯友宜是否有來接觸，王金平也答，「沒有」。媒體也問怎麼韓國瑜選總統，王金平則說，「他（指韓國瑜）又沒說他要選」。
對於記者問到今天會和馬英九同場，王金平也說，和馬英九互動很好，之前也都有和地方人士交流。
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