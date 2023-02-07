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國安高層官員被爆料特權出關 移民署：完成出國程序

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
移民署外觀。圖／聯合報系資料照
移民署外觀。圖／聯合報系資料照

國安會秘書處長被立委爆料，在今年春節期間出國期間，因出關時間問題，與機場人員發生衝突；移民署今天回應，當事人出國前已完成申請程序等，疏失部分將交由署內政風室調查。

今天有立委開記者會爆料，國安會秘書處長在春節期間，攜家帶眷出國，行程1月22日到26日獲准，但他購買的是1月22日凌晨零時許的班機，需在前一天深夜出關；因出關時間問題，與現場人員拍桌、咆哮。

移民署表示，當事人事前已依相關規定向服務單位完成出國申請程序，因班機表訂時間為翌日0時15分起飛，當事人請假時未考量須預留機場通關及登機作業時間，所以查驗出境時才遭攔查。

經移民署國境事務大隊確認當事人已完成出國申請程序並協助通關，該班機於0時8分起飛，本案已由本署政風室調查。

移民署提醒，涉及境管人員欲出國前，除向服務機關提早完成出國申請核准程序；如出國班機為凌晨起飛者，務必將核准出國日期提早一天，以利通關作業順遂。

移民署 國安會

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