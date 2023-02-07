接見芬蘭國會訪團 蔡總統：民主陣線盟友必須團結合作

蔡英文總統今天接見芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）率領的訪問團，蔡總統表示，面對威權主義擴張，國際民主陣線盟友必須更加團結合作，共同守護區域繁榮、供應鏈安全，以及民主自由的價值；期待台灣與芬蘭進一步深化交流分享經驗，一起強化民主韌性。

蔡總統感謝芬蘭國會友台小組，不僅積極提升台灣與芬蘭雙邊關係，也長期支持台灣的國際參與，凱爾納更多次透過社群媒體力挺台灣，非常珍惜這樣的情誼。

蔡總統表示，近年來台灣與芬蘭在各領域的交流有顯著進展，包括2021年雙邊貿易額較前一年成長30%，表現十分亮眼。一個月前，在台北舉行的第7屆台灣與芬蘭經貿對話會議，雙方針對綠能轉型、能源以及數位化等領域交換意見，成果非常豐碩，相信未來台灣與芬蘭的產業合作會更加蓬勃發展。

凱爾納致詞時感謝蔡總統和台灣政府盛情邀訪，他表示，到目前為止，行程充實有趣，也很期待後續的行程，此行有機會更了解台灣的經濟實力和台海安全情勢。

凱爾納說，希望芬蘭與台灣建立更多連結，加強兩國關係，尤其在經濟方面，台灣是東亞重要的經濟參與者，芬蘭可望擴大與台灣的經貿關係，台灣的專業知識，尤其在半導體方面，受到高度肯定。

凱爾納表示，自由、民主、人權、法治及平等是芬蘭和台灣的共同價值，「我們要共同譴責中國對於台灣的脅迫行徑」，台灣有權利決定自己的未來。