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會面蕭美琴 陳建仁：台美融洽合作厥功甚偉
行政院長陳建仁今與返國述職的駐美代表蕭美琴會面。陳建仁指出，衷心感謝美琴這段時間為台美關係所作的努力，不僅是她，所有在第一線為台灣外交努力的外交官們，都是大家最感佩的台灣之光。
陳建仁透過臉書指出，蕭美琴在近2年來的駐美期間盡心盡力，尤其是在疫情發生後，居中協調台美之間的防疫物資相互支援，更在台灣最需要疫苗的時刻，成功協調美國援助。
不僅如此，陳建仁說，在美中關係緊張、全球國際局勢變動的時刻，台美兩國之間能夠有如今融洽的合作，與暢通的溝通管道，蕭美琴以及她所帶領的駐美外交團隊厥功甚偉。也因如此，美琴大使才在日前獲得紐約時報評為「華府最有影響力的外國大使之一」。
陳建仁說，衷心感謝蕭美琴這段時間為台美關係所作的努力，不僅是她，所有在第一線為台灣外交努力的外交官同仁們，都是大家最感佩的台灣之光。
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