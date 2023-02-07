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影／南投立委補選林明溱抽中2號 宣誓不再選立委不會為兒子鋪路

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
林明溱（左2）立委補選抽中2號，南投縣長許淑華（左2）開心比出勝利手勢。記者江良誠／攝影
林明溱（左2）立委補選抽中2號，南投縣長許淑華（左2）開心比出勝利手勢。記者江良誠／攝影

南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱抽中號2號，支持者興奮大喊「勝利」。林明溱說，他對選情有信心，但民進黨動用國家、全黨資源，爭取這席立委，還是要小心謹慎，他也抨擊民進黨選到現在還在「抹黑」，他會用立委和縣長政績爭取鄉親支持。

林明溱今天由南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲陪同參加號次抽籤，他抽中2號，林明溱說，他以前立委選舉、第一次縣長選舉都是抽中2號，這次又補選又抽中2號，相當幸運。

他說，民進黨動用國家、全黨資源打立委補選，還組12人的外來政客團，就是要來攻擊、抹黑，他不能掉以輕心。但他對立委、縣長施政表現有信心，他擔任第7、8屆立委，為南投爭取南投、南雲、草屯舊正交流道，也為竹山江西路便橋，都是他立委時爭取，尤其是高速公路每天20公里免費，讓全國駕駛人都能享受最大福利。

民進黨發動空戰，質疑林明溱還會參選2024立委選舉，交棒給年輕人是為兒子政治鋪路，林明溱氣憤說：「我2024絕對不會再選，更沒有為兒子鋪路」，國民黨有提名機制，要透過初選機制，誰最優秀、最能獲得民心，才能參加下屆立委選舉，「我沒有權力，說要給誰就給誰」，這都是民進黨的攻擊手法，他要求民進黨不要再抹黑。

許淑華說，她去年縣長選舉也是抽中2號並當選，這是勝利號碼的再延續，蔡培慧之前參選立委、縣長，都是靠中央大量資源。這次補選，林明溱前縣長會靠著「勤腳」和好的政策、政見，爭取選民支持，對抗民進黨大軍壓境。

林明溱批評民進黨只會靠抹黑選舉，他也強調，不會參選明年立委選舉，也不是為兒子鋪路。記者江良誠／攝影
林明溱批評民進黨只會靠抹黑選舉，他也強調，不會參選明年立委選舉，也不是為兒子鋪路。記者江良誠／攝影

民進黨 林明溱 南投 國民黨 許淑華 蔡培慧 立委補選

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