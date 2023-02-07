影／旅客喊PCR太貴 小三通復航二階段首日搭乘率超慘

小三通復航今天進入「常態化」的第二階段，但因為中央太晚宣布政策，導致今天搭乘率創新低，從廈門往金門僅11人，從金門往廈門則是22人。

金門縣觀光處長張瑞心表示，應該人數慢慢會增多。明天起，購票將不會強制看48小時的PCR報告，改要求出示健康碼申報是陰性的截圖。

張瑞心今天受訪時表示，小三通春節專案從1月7日啟動，至昨日到期，統計共有計4745位鄉親往返，針對台商搭乘部分，陳福海縣長一直有再跟中央爭取，但中央考量到金門的醫療量能，才持續原有的專案精神，後續會跟中央再爭取，滾動式檢討，盼讓小三通更便捷，讓小三通真正常態化。

現行的航班搭載率偏率，不少民眾都說，主因是進入大陸需檢附48小時的PCR報告，但陸方入境又未查驗，今天就有民眾當場提出質疑。

陳小姐表示，她老公在大陸工作，需要金廈兩地跑，但因為做PCR的費用太貴，無法每周都回來金門看小孩，「到底到底是台灣要看？還是大陸要求做。」目前兩岸防疫都放寬，還要做PCR很不合理，懷疑有圖利業者，希望政府能講清楚，不然人民心中會有很多問號。

陸配林小姐也說，他們一家人過去廈門，單單PCR就要花6千元，是很沈重的負擔，希望政府趕快取消，方便她可以常回去看家人。

江小姐也認為，做PCR太貴了要1500元，比來回船票還貴，希望能趕快取消，以免增加民眾負擔，她也期盼，小三通趕快恢復順暢，讓兩岸人民都能正常往來。

張瑞心表示，要求入境48小時的PCR，原本是大陸的政策，但隨著防疫放寬，明天開始，購票不會強制看PCR報告，會要求民眾出示健康碼申報是陰性的截圖，讓鄉親更便利。

水頭碼頭的工作人員就透露，從復航以來，發現訂位率與搭載率明顯有嚴重落差，應該是因為中央規定要提前4天，造成不少民眾在日期未確定的情況下，只能不斷重複訂位，他們就曾遇過，有民眾一周內，每天都有訂位紀錄，造成不少工作負擔。