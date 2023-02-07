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陳柏惟堂哥被爆連環劈腿女志工 37次不戴套危險性行為

聯合報／ 記者林銘翰趙容萱／即時報導
兩名自稱受害者的女志工上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影
兩名自稱受害者的女志工上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影

台灣基進前立委陳柏惟去年推薦其堂哥陳玄曄參選台中市議員，陳玄曄今天遭指控隱瞞有交往19年女友的事實，同時間劈腿至少5名女志工，其中不乏有人的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為、生理期期間被體內射精、被逼看A片學習性技巧等，陳玄曄時至今日不肯出面回應，陳柏惟還想私了摸頭、息事寧人。

陳柏惟、陳玄曄上午手機都沒有接聽。陳玄曄之前受訪時曾說，他是為了陳柏惟才遷戶口到台中，後參選市議員。據了解，市議員選舉結束後，陳玄曄已返回高雄，並沒有在台中定居。

2022年九合一選舉期間，陳柏惟力挺推薦陳玄曄參選台中市第三選區（龍井區、大肚區、烏日區）議員，喊出「國民堂哥，全民議員」、「支持陳玄曄就是支持陳柏惟」等口號，訴求讓陳玄曄前進台中市議會。

朱小姐等2名受害者上午在台大校友會館舉行「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」記者會，朱小姐指控，打著誠懇踏實、溫暖鄰家哥哥人設的陳玄曄，利用女性支持者對陳柏惟的信賴，刻意隱瞞自己有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿多名女志工。

朱小姐還說，陳玄曄騙睡多位志工團志工和女性支持者，甚至發生危險性行為，事後卻對當事人逃避、相應不理，還有多名女性支持者人財兩失，而背書保證、引薦志工參與陳玄曄競選團隊的陳柏惟，曾經透過關係想要消音或掩蓋，導致相關受害女性投訴無門，甚至身心嚴重受創。

朱小姐痛批，陳柏惟當初打著對抗不公不義的口號參政，藉此吸引民眾的支持，如今面對自家人的不公義，他在第一時間卻是選擇轉彎、搓湯圓與摸頭，明知堂哥的過去還推薦這樣的候選人，他口口聲聲說要公平正義，現在卻沒有辦法跟受害者站在一起。

朱小姐質疑，陳柏惟為了自己的家人，所有事情都可以轉彎，而陳玄曄在東窗事發之後，居然以消極逃避的態度面對，甚至還說「沒關係妳要爆就爆，反正我沒有要選了」。

朱小姐表示，陳玄曄在2022年宣布參選台中市議員，自己獲邀加入陳玄曄的競選志工團，陳玄曄曾經多次主動私訊，兩人開始熟識，同年8月陳玄曄在志工團聚餐後開車送她回住處，並且在車上告白求愛，當時自己曾經明確表達「是男友才能碰我」，陳玄曄允諾後他們才開始交往。

朱小姐指出，自己發現受害者不只有她1人，陸續有多名志工指控，陳玄曄曾經以相同的「PUA手法」惡意欺騙感情，情節包含女志工的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性行為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求救。

朱小姐強調，受害者要求陳玄曄應該公開向受害者與支持者道歉，承認自己的過錯，並且要刪除手中持有的親密照片檔案，保證永不再犯。

朱小姐有感而發地說，她萬萬沒有想到，過去寄予厚望的政治人物，現在卻是傷害自己最深，政治人物的人設、外在形象往往都經過幕僚團隊的包裝，就像陳玄曄打著「國民堂哥」的頭銜參選，實際上卻是醜陋不堪的「病態渣男」。

兩名自稱受害者的女志工（下方）上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟（後圖左）的堂哥陳玄曄（後圖右）在參選台中市議員期間隱瞞交往19年女友劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影
兩名自稱受害者的女志工（下方）上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟（後圖左）的堂哥陳玄曄（後圖右）在參選台中市議員期間隱瞞交往19年女友劈腿至少5女。記者蘇健忠／攝影
兩名自稱受害者的女志工上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女，希望不要再有其他志工跟女性同胞受害。記者蘇健忠／攝影
兩名自稱受害者的女志工上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄劈腿至少5女，希望不要再有其他志工跟女性同胞受害。記者蘇健忠／攝影

陳玄曄 陳柏惟 議員

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