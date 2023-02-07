快訊

郭台銘參選意願高 友人：爭取藍提名但不會重蹈覆轍

台灣如何遠離行人地獄惡名？他：這鄰國經驗可作為借鏡

上班族撐住！2月補班2天非最慘 3月才是「今年最硬大魔王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨：夏立言堅持訪陸 國民黨朝共不演了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天在中央黨部舉行記者會表示，夏立言堅持訪陸，國民黨朝共不演了。圖／取自民進黨直播
民進黨今天在中央黨部舉行記者會表示，夏立言堅持訪陸，國民黨朝共不演了。圖／取自民進黨直播

國民黨副主席夏立言將率訪問團訪中國大陸。民進黨新聞部主任張志豪今天以「朝共團」形容，並表示，這是否為了讓國民黨提出中國可以接受的總統候選人？也要請問去年高呼，請敗家老頭放過國民黨的青壯派，跑去哪裡了，這次要不要出來喊一下？

張志豪指出，去年7月海峽論壇，夏立言與中國全國政協主席汪洋唱和，重新確認馬習會「只有一個中國，沒有一中各表的九二共識」，8月夏立言訪中更引發國民黨內青壯派炸鍋，喊話「請敗家老頭放過國民黨」，請國民黨說清楚，要不要請夏立言停止訪中，請敗家老頭放過國民黨？

張志豪表示，中國間諜氣球事件正在發生，夏立言此時此刻再度堅持訪中，國共之間到底存在什麼政治交易？難道國民黨為了提名總統候選人，執意現在就要去嗎？國民黨「朝共促統」，棄國家利益於不顧，急著向中國輸誠，不禁懷疑國共圖謀到底為了什麼？是否為了共同呼應中國國家主席習近平「統一台灣」的主張，出賣台灣人民的利益？

國民黨 夏立言 間諜氣球

延伸閱讀

影／夏立言訪陸只為解決台灣人民問題 朱立倫：早知民進黨會抹紅

【專家之眼】夏立言再次訪陸 各方要珍惜寶貴時機

台灣基進諷藍營搶搭親中列車 深怕搶不到中國合作門票

疫情減緩 新北：公車運量已回到疫情前的9成

相關新聞

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄 遭2女志工指控劈腿5女

兩名自稱受害者的女志工上午出席「3Q包庇？政治圈又一惡質渣男浮上檯面」記者會，指控前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄在參選台中市議...

楊宏智遭爆蹺班搭公務車泡湯 陳揆下令3天內給調查報告

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭爆，疑似於上班時間進行非公務行程。行政院發言人陳宗彥今表示，行政院政風處將以最快速度調...

獨／展現藍營團結氣勢 北北基桃四首長11日平溪天燈節首同台

新北市長侯友宜面對2024總統大選議題，雖未正面回應是否參選，但也總以新北市長的角色，表達希望帶動周邊北桃基千萬人共好。...

蕭美琴返台述職 陳建仁：外交官都是台灣之光

行政院長陳建仁今天與返台述職的駐美代表蕭美琴會面。他隨後在臉書說，台美如今能合作融洽，以及擁有暢通溝通管道，蕭美琴與其團...

林右昌：使用權社宅尚待研議 非既定政策勿以訛傳訛

內政部長林右昌今天說，「使用權社宅」想法，尚待討論與研議，並非既定政策，請勿以訛傳訛；且社宅有3個重要精神：在最需要的時...

企業個資外洩頻傳 鄭文燦將邀跨部會討論資安保護

近日共享汽機車iRent爆發個資外洩事件，時代力量也指格上租車有個資外洩疑慮。行政院今天表示，副院長鄭文燦本週將就此召集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦