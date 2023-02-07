民進黨：夏立言堅持訪陸 國民黨朝共不演了

國民黨副主席夏立言將率訪問團訪中國大陸。民進黨新聞部主任張志豪今天以「朝共團」形容，並表示，這是否為了讓國民黨提出中國可以接受的總統候選人？也要請問去年高呼，請敗家老頭放過國民黨的青壯派，跑去哪裡了，這次要不要出來喊一下？

張志豪指出，去年7月海峽論壇，夏立言與中國全國政協主席汪洋唱和，重新確認馬習會「只有一個中國，沒有一中各表的九二共識」，8月夏立言訪中更引發國民黨內青壯派炸鍋，喊話「請敗家老頭放過國民黨」，請國民黨說清楚，要不要請夏立言停止訪中，請敗家老頭放過國民黨？

張志豪表示，中國間諜氣球事件正在發生，夏立言此時此刻再度堅持訪中，國共之間到底存在什麼政治交易？難道國民黨為了提名總統候選人，執意現在就要去嗎？國民黨「朝共促統」，棄國家利益於不顧，急著向中國輸誠，不禁懷疑國共圖謀到底為了什麼？是否為了共同呼應中國國家主席習近平「統一台灣」的主張，出賣台灣人民的利益？