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影／國民黨轟：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬國安三破口

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
國民黨上午由桃園市議員凌濤（左）、發言人楊智伃（右）共同召開「台灣對陸三大國安破口：指出當年。記者林俊良／攝影
國民黨上午由桃園市議員凌濤（左）、發言人楊智伃（右）共同召開「台灣對陸三大國安破口：指出當年。記者林俊良／攝影

國民黨上午由桃園市議員凌濤、發言人楊智伃共同召開「台灣對陸三大國安破口：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬」 記者會。

凌濤指出，鄭運鵬與對岸有千絲萬縷的關係，在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，其專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國大陸軍方背景的中興、華為的大量專利。鄭運鵬昨說如果中國大陸的氣球飄到台灣應該打下來，但是面對自己去大陸做生意就可以，不管其他台商死活的政客如鄭運鵬自己，也應該要打下來。

發言人楊智伃表示，民進黨新任主席賴清德上任後把民進黨的「抗『中』保台」髮夾彎變成「和平保台」，請問民進黨團有沒有跟民進黨中央做溝通？呼籲鄭運鵬別躲在虛擬世界中，民進黨九合一大選大敗，台灣人民已經做出了選擇，民進黨還看不清現在台灣人民需要的是和平、溝通、對話？民進黨看不到對岸的台生、台胞、台商需求，只活在自己世界，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，如果民進黨再繼續精神分裂，人民只能在2024再度下架民進黨。

國民黨上午由桃園市議員凌濤指出，鄭文燦、梁文傑兩人是法院認證的「酒店咖」2011年跑到澳門高檔酒店消費42萬港幣。記者林俊良／攝影
國民黨上午由桃園市議員凌濤指出，鄭文燦、梁文傑兩人是法院認證的「酒店咖」2011年跑到澳門高檔酒店消費42萬港幣。記者林俊良／攝影

民進黨 鄭運鵬 專利

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