國安會高層不甩規定硬闖出關 立委痛批憑藉詮釋耍官威

時代力量立委邱顯智今天說，他在農曆年後接獲檢舉，國安會秘書處處長在春節期間攜眷前往馬來西亞旅遊，但是涉密人員出境需要經過核准，該名高層在核准出境日前就搭機離境，甚至與機場的移民署官員發生爭執，「這不是耍官威，什麼才是耍官威？」

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午在立法院舉行「國安高層大耍官威，偷跑出關成境管破口」記者會，邱顯智表示，為了保護國家機密、維護人民的生命財產安全，「國家機密保護法」明定核定的涉密人員出境，應該要經過服務機關或委託機關首長或其授權之人的核准。

邱顯智說明，在農曆春節結束後的第1天，他的辦公室接到匿名投訴，有國安高層在春節期間攜眷出國旅遊，因為出國申請日期有落差，在出關查驗時與現場人員發生爭執，辦公室接到投訴後先後與國安會、移民署，還有匿名投訴人員一一確認，釐清相關規定與現場發生的事實。

邱顯智解釋，這名高層人員要在1月22日至26日攜眷出國旅遊，事前已經取得長官核准在該期間出國，該員搭乘的班機時間是1月22日0時15分，然而他卻想要在1月21日晚間10時至11時期間出關登機，因而在出關查驗時遭到移民署人員攔下。

邱顯智說，這位高層與現場人員發生爭執，甚至疑似有咆哮、拍桌等情狀，此時移民署國境事務大隊大隊長正好在現場巡視，經過大隊長的協助處理，該名高層的護照先蓋上1月22日的出境章，順利在晚間11點40分登機，並且囑咐現場人員在12時過後再將出境資料輸入電腦。

邱顯智質疑，這位高層的核准出境日是1月22日，移民署在1月21日晚間就提早放行，而且還預先蓋上隔日的出境章，等到系統在跨日解除限制，國安會才將出關資料輸入電腦。

邱顯智還說，該班次飛機實際的起降時間，其實比預期提前22分鐘，早在1月21日晚間11時53分就離開閘口起飛，國安會與移民署雙雙知法犯法，放任國安會秘書處處長憑藉詮釋耍官威，「這不是耍官威，什麼才是耍官威？這不是耍特權，什麼才是耍特權？」

王婉諭批評，如果不是位高權重的國安高層，該名處長膽敢在現場拍桌、施壓與咆嘯，並且享受如此特殊的待遇，整件事情就是知法犯法、大耍官威、偷跑出關、境管破口，已經形成境管的破口，非常荒謬，台灣的國安把關到底在哪裡，包括國安高層與移民署都必須嚴肅面對。

邱顯智呼籲，面對涉密人員違反「國家機密保護法」提前出境，國安會、移民署應該立即啟動內部的行政調查，該懲處就懲處，務必給國人一個交代，同時請監察院主動介入調查，查明相關人員的違失情形，不要讓少數耍官威的高層，打擊第一線執法人員的士氣。

另外，邱顯智也要求，移民署應該要公開當天的錄影畫面，這樣的國安高層知法犯法，他的行為已經非常清楚，希望可以讓社會有所公評。