獨／展現藍營團結氣勢 北北基桃四首長11日平溪天燈節首同台

新北市長侯友宜面對2024總統大選議題，雖未正面回應是否參選，但也總以新北市長的角色，表達希望帶動周邊北桃基千萬人共好。本月2日侯友宜出席行政院會六都首長會議後，再將於11日藉平溪天燈節活動，首次舉辦北北基桃四首長閉門會議，展現藍營團結氣勢。

國際馳名的新北市平溪天燈節，總吸引大批民眾共襄盛舉觀賞千燈飛舞的壯觀場面，而這世界矚目焦點，也成為各首長搶曝光的好機會，2016年新北市前市長朱立倫曾邀請台北市前市長柯文哲在此舉辦雙北論壇、2019年侯友宜也與桃園前市長鄭文燦、基隆前市長林右昌共同施放，去年AIT處長孫曉雅也來參與盛會，藉參與貴賓的角色，表達新北與國際及其他縣市接軌。

而今年天燈節是侯友宜首次連任成功後舉辦，11日當天包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政四人，都將於當天下午抵達平溪國中，於施放天燈前進行四市聯合閉門會議，會中預計將持續討論環狀線經營權轉移、1200月票實施方式、汐東線規劃等。藉此會議可對外表達北台地區藍營團結氣勢，有助於侯友宜邁向2024總統大位。

侯友宜日前已提到相關跨縣市交通運輸已展開平台幕僚作業，關於1200月票方案侯也曾表示交通部長王國材表達此涉及到中、南台灣還有東部，交通部立場必須考量全國平衡，侯期待北北基桃有交通運輸平台，希望中央在月票擴大補助，因為地方財政面臨很大挑戰，如果中央可多予考量，地方政府會全力以赴跟中央並肩作戰。