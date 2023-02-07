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土耳其強震 僑委會：目前無傳出台人傷亡

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青今天在立法院受訪表示，土耳其南部發生強震，目前掌握沒有台灣人傷亡，會持續掌握當地情況。記者林縉明／攝影
僑委會委員長徐佳青今天在立法院受訪表示，土耳其南部發生強震，目前掌握沒有台灣人傷亡，會持續掌握當地情況。記者林縉明／攝影

土耳其南部地區當地時間6日發生強震，傷亡慘重，台灣第一時間派遣救難隊前往當地協助搜救。僑委會委員長徐佳青在立法院受訪表示，土耳其約有100多名台灣人，絕大多數都在伊斯坦堡，截至目前沒有傳出台灣人傷亡，由於當地目前天氣寒冷，旅遊團偏少，目前沒有旅遊團在當地遇到問題，會持續關注了解當地狀況。

徐佳青指出，土耳其發生強震後，第一時間駐外人員跟當地僑胞及台商了解狀況，目前為止，土耳起南部震災沒有傳出有台灣人傷亡，但可能有部分邊緣區域房屋受損，會持續關注當地情況。

徐佳青說，台灣救難隊已經出發土耳其救援，希望在黃金救援時段，盡可能協助土耳其人民脫離困境，若僑台胞有任何狀況，當地駐處會第一時間保持高度警戒，也會請在地重要僑領協助彙報訊息。

徐佳青說，僑台胞在土耳其絕大多數在伊斯坦堡為主，大約100多人，當地現在氣候寒冷，近期沒有旅行團前往，若是到4、5月就會增加很多，目前在當地都是固定居留較久台商或工作台僑胞為主。

土耳其 徐佳青 台灣人

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