藍：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬是對陸「三大國安破口」

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨日批評國民黨副主席夏立言訪陸規劃，國民黨今舉行「台灣對陸三大國安破口：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬」 記者會，桃園市議員凌濤指出，鄭運鵬曾以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，號稱「中国鵬」竟有臉批評國民黨？國民黨的「重要任務」跟去年一樣，是保護台商、台生、台胞權益，鄭運鵬的任務難道是跟中共國企做生意狠賺人民幣？他在自己傷口上灑鹽，讓國民黨非常詫異。

凌濤指出，鄭運鵬與對岸有千絲萬縷的關係，在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，其專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國大陸軍方背景的中興、華為的大量專利。鄭運鵬昨說如果中國大陸的氣球飄到台灣應該打下來，但是面對自己去大陸做生意就可以，不管其他台商死活的政客如鄭運鵬自己，也應該要打下來。

凌濤表示，中國大陸對台灣的野心、侵略絕對不是只有氣球而已，他們會滲透台灣的假訊息、情治系統。國民黨去幫助台商，民進黨卻去玩樂，行政院副院長鄭文燦和陸委會副主委梁文傑是法院認證的酒店咖，他們曾於2011年5至6月間涉足澳門高檔酒店「九號會所」，法院認證兩人花費約160萬元，這麼貴有什麼特殊的服務？只有鄭梁兩人知道。而且在澳門酒店如此龍蛇混雜的地方消費，他們難道沒有被情治系統滲透嗎？

凌濤說，9年後鄭文燦又去「88會館」，難道對「數字會館」情有獨鍾？鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬，是否才是台灣國安最大的破口？台灣國安單位應盡速調查，不要讓不適任的官員待在位置上。

發言人楊智伃表示，民進黨新任主席賴清德上任後把民進黨的「抗『中』保台」髮夾彎變成「和平保台」，請問民進黨團有沒有跟民進黨中央做溝通？呼籲鄭運鵬別躲在虛擬世界中，民進黨九合一大選大敗，台灣人民已經做出了選擇，民進黨還看不清現在台灣人民需要的是和平、溝通、對話？民進黨看不到對岸的台生、台胞、台商需求，只活在自己世界，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，如果民進黨再繼續精神分裂，人民只能在2024再度下架民進黨。