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全民共享不僅是發紅包　民眾黨團籲扶植弱勢、中小企業

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院新會期將審查全民共享特別條例，立法院民眾黨團今天呼籲，政府不要只是撒幣發紅包，期盼能加強扶植弱勢及中小企業。記者林縉明／攝影
立法院新會期將審查全民共享特別條例，立法院民眾黨團今天呼籲，政府不要只是撒幣發紅包，期盼能加強扶植弱勢及中小企業。記者林縉明／攝影

立法院新會期即將審查全民共享條例，民眾黨立院黨團質疑，若單純挹注特定國營事業，留下包山包海的空白授權，恐有資源分配不公疑慮，呼籲政府以社會公平正義原則分享經濟果實，減輕弱勢民眾生活負擔，扶植中小企業發展，在撥補台電及勞保的同時，提升電網韌性，並及早推動勞保改革。

民眾黨立委邱臣遠、張其祿、賴香伶今天舉席記者會，呼籲政府經濟成長全民共享不能亂撒紅包，也不能因為發紅包給全民共享，就忽略國家整體財政最需要補貼的地方，期待再通盤考量預算分配。

張其祿指出，2023年民生經濟面臨高風險、高壓力，更遑論受疫情拉低生活品質、亟待救助的弱勢群體，呼籲政府維持整體經濟均衡原則重要性，針對全民共享條例落實社會重分配，該條例不該包山包海、充斥空白授權，抹煞原本與民共享的美意。

針對全民共享方案，政府規畫挪用500億元撥補台電虧損及300億撥補勞保及健保200億元，張其祿質疑，這些本來就是政府要做的事情，跟全民共享有什麼關係？政府應該增加撥補勞健保基金比例，同時強化供電穩定及電網韌性。

邱臣遠表示，截至今年1月，實施無薪假企業仍超過2000家、影響1萬5190人；去年企業大量解僱案件通報數共261案，解雇人數9862人，其中有230家是企業規模在200人以下的中小企業，共影響7505人，占總解雇人數的76%；若依行業別來看，前三名分別為製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業，可見中小企業、製造業及民生產業仍是政府最需要關注的部分。

賴香伶表示，全民共享條例挹注勞保根本不夠，不要緩、急皆不濟，據勞保局精算報告，勞保不破產至少每年須撥補1000多億元，現在每年撥補百億根本不夠，政府明知勞保虧損破產危機，卻遲遲未能面對勞保財務改革，政府每年撥補治標不治本。

另外，全民共享條例執行3年時間過長，造成立法院監督不易，民眾黨團擔憂恐步上紓困條例後塵，效益難以追蹤考核，建議全民共享條例實施期限縮短至明年底。

張其祿 民眾黨

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