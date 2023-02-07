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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

籲助中小企業 藍委提免除小規模營業稅、企業加薪抵稅

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今呼籲政府，趕快提出幫助中小企業的具體計畫。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今呼籲政府，趕快提出幫助中小企業的具體計畫。記者程遠述／攝影

蔡英文總統與行政院長陳建仁陸續宣示要協助中小企業疫後振興，經濟部更宣稱將爭取自疫後特別條例提撥250億元，協助中小企業轉型。國民黨立法院黨團今舉行記者會批評，政府過去大撒幣執行力低，這次說要幫助中小企業也看不見具體計畫，呼籲趕快提出。

國民黨立委賴士葆則表示，全國約有 50萬家小規模營業人，也就是生活中常遇見的小吃攤等，主張先從特別條例未有明確計劃的1000億預算中撥出30億元，免徵全國小規模營業人111年營業稅。

賴士葆也指出，經濟部每次要錢都匡很多，例如之前紓困8400億預算中，經部拿了4200億，最後用不完600多億還分給交通、衛福部等。另外，他也認為「有政府、會吹牛」，主計長吹牛台灣所得超過日韓，但實際上超過六成以上的勞工，領的薪水在平均值以下，政府說法「多麽諷刺」。

賴士葆表示，會提修法鼓勵中小企業給員工加薪，以加薪的幅度扣抵稅額，2014年時馬英九政府時期曾以130％加薪幅度來扣抵，當時稅損才3億而已，他的修法會主張再提高扣抵比率，鼓勵加薪。

國民黨立委謝衣鳳則指出，中小企業現約有159萬6000家，佔就業人口80.37％，有近920萬名基層勞工，能否發展的好，直接衝擊台灣勞動人口問題。現中小企業面對包括需轉型但資本有限、原物料上漲、疫情、淨零碳排及人才培養等問題。

謝衣鳳強調，政府不是只給預算就救得起來，而需 一連串具體政策，行政部門的協助要具體，而不是口號而已。

國民黨立委費鴻泰也表示，經濟部說要爭取250億協助中小企業，但翻遍資料看不出有效方法，包括之前前瞻預算每年針對中小企業編13億，也不知道做了什麼事，他高度懷疑錢都拿去「只照顧自己的小朋友」。

國民黨立委曾銘宗呼籲，政府說要協助傳統產業，大方向當然支持，陳建仁2月初也說特別預算有1000億要給中小企業跟弱勢，但不是給錢就好，更要有執行能力和好的計畫。

例如之前紓困特別預算中有870億信保基金，經濟部號稱要協助中小企業，但至今只用了150億，佔預算17％而已，代表政府在編預算時非常草率，不僅沒評估，執行力也有問題。

國民黨 賴士葆

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