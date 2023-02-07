影／夏立言訪陸只為解決台灣人民問題 朱立倫：早知民進黨會抹紅
國民黨主席朱立倫今天到台東，參加台東縣新春團拜聯誼，對於副主席夏立言訪陸，他說，早就知道民進黨要抹紅，這次到中國大陸，會針對台東釋迦等農漁產檢驗，或通關等問題做協調與溝通，要解決台灣民眾、台胞、台生和農漁民遇到的問題。
朱立倫說，國民黨的立場就是兩岸和平、區域安全，希望透過對話交流，解決台灣農漁民、及台胞台商的問題，國民黨要負責任的為民眾解決問題，沒有任何政治目的唯一的目的就是解決台灣民眾的問題。
朱立倫說，民進黨作為執政黨卻不知道要去解決農漁民及台胞台商的問題，只會對別人抹紅、抹黑，台灣民眾應該很清楚、也看不過去。
朱立倫說，針對台東農民最關心的鳳梨釋迦，這次也將針對台灣的農漁產品，遇到的檢驗或通關的問題，會來做協調與溝通，也會把握機會盡量處理。
另對於昨天雲林縣議長沈宗隆昨力拱朱立倫參選總統，外傳是安排好的，朱立倫直「怎麼可能」，目前他的立場就是無私無我、團結國民黨，侯友宜市長是國民黨最強的母雞、最好的新北市長，「我們要一起為他加油」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言