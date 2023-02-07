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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

影／夏立言訪陸只為解決台灣人民問題 朱立倫：早知民進黨會抹紅

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，對於夏立言訪陸，他直言「早就知道民進黨要抹紅」。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，對於夏立言訪陸，他直言「早就知道民進黨要抹紅」。記者卜敏正／攝影

國民黨主席朱立倫今天到台東，參加台東縣新春團拜聯誼，對於副主席夏立言訪陸，他說，早就知道民進黨要抹紅，這次到中國大陸，會針對台東釋迦等農漁產檢驗，或通關等問題做協調與溝通，要解決台灣民眾、台胞、台生和農漁民遇到的問題。

朱立倫說，國民黨的立場就是兩岸和平、區域安全，希望透過對話交流，解決台灣農漁民、及台胞台商的問題，國民黨要負責任的為民眾解決問題，沒有任何政治目的唯一的目的就是解決台灣民眾的問題。

朱立倫說，民進黨作為執政黨卻不知道要去解決農漁民及台胞台商的問題，只會對別人抹紅、抹黑，台灣民眾應該很清楚、也看不過去。

朱立倫說，針對台東農民最關心的鳳梨釋迦，這次也將針對台灣的農漁產品，遇到的檢驗或通關的問題，會來做協調與溝通，也會把握機會盡量處理。

另對於昨天雲林縣議長沈宗隆昨力拱朱立倫參選總統，外傳是安排好的，朱立倫直「怎麼可能」，目前他的立場就是無私無我、團結國民黨，侯友宜市長是國民黨最強的母雞、最好的新北市長，「我們要一起為他加油」。

朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，和新進黨員握手、問候。記者卜敏正／攝影
朱立倫今天參加台東縣新春團拜聯誼，和新進黨員握手、問候。記者卜敏正／攝影

朱立倫 國民黨 台東

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