影／夏立言訪陸只為解決台灣人民問題 朱立倫：早知民進黨會抹紅

國民黨主席朱立倫今天到台東，參加台東縣新春團拜聯誼，對於副主席夏立言訪陸，他說，早就知道民進黨要抹紅，這次到中國大陸，會針對台東釋迦等農漁產檢驗，或通關等問題做協調與溝通，要解決台灣民眾、台胞、台生和農漁民遇到的問題。

朱立倫說，國民黨的立場就是兩岸和平、區域安全，希望透過對話交流，解決台灣農漁民、及台胞台商的問題，國民黨要負責任的為民眾解決問題，沒有任何政治目的唯一的目的就是解決台灣民眾的問題。

朱立倫說，民進黨作為執政黨卻不知道要去解決農漁民及台胞台商的問題，只會對別人抹紅、抹黑，台灣民眾應該很清楚、也看不過去。

朱立倫說，針對台東農民最關心的鳳梨釋迦，這次也將針對台灣的農漁產品，遇到的檢驗或通關的問題，會來做協調與溝通，也會把握機會盡量處理。