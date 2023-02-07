影／國民黨：朽木內閣 農委會扯蛋 衛福部抓去關

國民黨上午舉行記者會，文傳會副主委林家興批評農委會主委陳吉仲無法處理蛋價問題，衛福部長薛瑞元恐嚇立委要抓去關，這些爭議閣員竟能留任真是「朽木內閣」。

國民黨發言人李明璇則表示，人民都在生氣陳吉仲憑什麼可以留任，無力解決缺蛋、蛋價高漲問題，還曾經在立法院厚顏無恥說自己只解決蛋荒，不解決蛋價問題，根本就是鬼扯蛋。

國民黨副發言人周羿希也指出，行政院長陳建仁過去幫高端護航，衛福部長薛瑞元也多次護航高端，還對立委嗆聲抓去關，又批評前鴻海董事長郭台銘像是BNT疫苗的推銷員，講出這樣的話有良心嗎？如此囂張的政務官，卻被蔡英文總統稱讚具有戰鬥力。