影／國民黨：朽木內閣 農委會扯蛋 衛福部抓去關
國民黨上午舉行記者會，文傳會副主委林家興批評農委會主委陳吉仲無法處理蛋價問題，衛福部長薛瑞元恐嚇立委要抓去關，這些爭議閣員竟能留任真是「朽木內閣」。
國民黨發言人李明璇則表示，人民都在生氣陳吉仲憑什麼可以留任，無力解決缺蛋、蛋價高漲問題，還曾經在立法院厚顏無恥說自己只解決蛋荒，不解決蛋價問題，根本就是鬼扯蛋。
國民黨副發言人周羿希也指出，行政院長陳建仁過去幫高端護航，衛福部長薛瑞元也多次護航高端，還對立委嗆聲抓去關，又批評前鴻海董事長郭台銘像是BNT疫苗的推銷員，講出這樣的話有良心嗎？如此囂張的政務官，卻被蔡英文總統稱讚具有戰鬥力。
另外林家興還指出，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭爆料蹺班摸魚，把公務車司機當成自家傭人，還帶太太到宜蘭吃飯，餐費以首長特支費申報，這種誇張行徑竟被隱藏了3年之久，蔡政府實在對不起人民。
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