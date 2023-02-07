挨批朽木內閣 國民黨：農委會鬼扯蛋、衛福部抓去關

國民黨上午舉行「朽木內閣幹話多 農委會『鬼扯蛋』 衛福部『抓去關』？運安會『公費爽』？」記者會，批民進黨執政六年半來，不重視民生經濟，只重視派系平衡，新內閣毫無亮點，農委會還在「鬼扯蛋」，衛福部甚至還恐嚇立委要抓去關，相關不適任的舊閣員依舊留任，看得出行政院長陳建仁內閣還是一種便宜行事的過客心態，根本是個過渡內閣、朽木內閣。

發言人李明璇指出，獲留任的農委會主委陳吉仲，過去還算是有良心的教授，但當官之後完全換了腦袋，從政府的對立面化身成政府的擁護者，而且護航力道更是驚天地、動鬼神，從把萊克多巴胺與保健食品相比，再到少吃鮭魚改吃石斑，甚至還稱保障消費者的消基會是中華人民共和國的消基會，完全把當初的理想與抱負拋諸腦後。

李明璇表示，近年來不斷通膨的物價，代表性的雞蛋價格如坐直升機般一去不復返。陳吉仲竟然在立委質詢時還厚顏無恥的說自己只承諾要解決蛋荒，沒有說解決蛋價，完全把人民的福祉拋得一乾二淨。請問陳主委，您在遇到農漁民有困難時，除了大撒幣的撒錢補助，和逞口舌之快的胡言亂語外，究竟有沒有解決問題的能力？ 農委會若持續「鬼扯蛋」，人民可以叫政府滾蛋。

副發言人周羿希指出，陳建仁號稱組溫暖內閣，但陳不僅曾為黑箱重重爆發弊案的高端護航，就連現在留任的衛福部長薛瑞元，也曾多次護航高端。薛瑞元還曾高分貝公開嗆聲，指民進黨台北市長參選人陳時中之所以有高仇恨值是因阻擋「疫苗掮客」財路，但卻不願公布掮客名單。到底疫苗掮客是誰？薛瑞元拒絕公布名單是在護航嗎？

周羿希說，甚至就在國民黨立委李德維告發薛瑞元圖利時，薛瑞元還回嗆李德維惹錯人，還說「反正我們有一個人會被抓去關」。對民意代表這種傲慢而居高臨下的態度，薛瑞仁被稱為頭號戰犯當之無愧！此外，鴻海集團創辦人郭台銘關心台灣目前沒有BNT次世代疫苗，政府裝死聽不見就算了，薛瑞元竟酸郭台銘聽起來像是BNT的推銷員，難怪薛瑞元會得到「朽木為官、禽獸食祿」的評價。

發言人林家興指出，今天早上媒體報導，屬行政院獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，卻蹺班摸魚泡溫泉，甚至帶太太到宜蘭參加飲宴！把公務司機當傭人，這種貪污腐敗、傲慢濫權的行徑，難道就是民進黨的溫暖堅韌內閣？根本是「朽木內閣」。

國民黨公開請教陳建仁，會不會嚴格調查、要求這樣貪污腐敗、厚顏無恥的官員立即下台？還是楊宏智主委正好符合陳建仁朽木內閣的標準模範，和鬼扯蛋的陳吉仲、嗆立委抓去關的薛瑞元都是民進黨的菜，通通留任來個朽木三結義？套用民進黨前副秘書長林飛帆的名言，「民進黨，你們就繼續墮落吧！」