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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

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立委爆國安高層耍官威硬闖 飆罵海關人員攜眷出國旅遊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
桃園機場旅客入境情形。記者黃仲明／攝影
桃園機場旅客入境情形。記者黃仲明／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，他在農曆年後接獲檢舉，國安會秘書處處長在春節期間攜眷前往馬來西亞旅遊，但是涉密人員出境需要經過核准，該名高層在核准時間到期前就搭機出境，甚至與機場的移民署官員發生爭執，「這不是耍官威，什麼才是耍官威？」時力並未公布該名處長的姓名。

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午在立法院舉行「國安高層大耍官威，偷跑出關成境管破口」記者會，邱顯智表示，該怎麼辦就應該怎麼辦，千萬不能因為國安高層耍官威，進而為難基層的移民署、海關人員。

邱顯智批評，國安會、移民署雙雙知法犯法，該名處長憑藉高官的身份耍官威，直接在機場與基層人員發生爭執，「請問這不是耍官威，什麼才是耍官威？這不是耍特權，什麼才是耍特權？」

王婉諭也說，這件事情總結就是知法犯法、大耍官威，已經形成境管的破口，國安高層必須嚴肅面對，非常荒謬，台灣的國安把關到底在哪裡。

國安會 移民署 邱顯智

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