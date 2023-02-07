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請辭北市黨部主委 誰適合接？黃呂錦茹透露找他好幾次

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／《POP撞新聞》製作單位提供
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。圖／《POP撞新聞》製作單位提供

2022國民黨在台北市拿下市長寶座、及議會過半席次，緊接著不到一年就是2024大選，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前已向國民黨主席朱立倫請辭，黃呂今天接受媒體人黃暐瀚專訪提到，之所以辭職是因為太辛苦，也做太久了。

甚至黃呂也在節目廣告時透露，「我有跟台北市議會議長戴錫欽講過好幾次」，「應該議長也可以做(主委)吧，議長兼主委，我已經跟他講過好幾次，那不是最好，資源也有。」

黃呂錦茹今天接受廣播專訪，談到自己向主席朱立倫提辭呈的想法，黃呂表示，從2021年的四大公投前半年開始，為了公投四個題目，台北市在各社區宣講超過2百場，當時市長蔣萬安也儼然成形為一隻大母雞，最後四大公投台北市投票率達47%全國最高，儘管沒全部過關，但四大公投台北市都同意。

接下來還有2022市長、議員選舉，以及王鴻薇立委補選這一席，黃呂錦茹說，「全身沒有一塊骨頭是不累」，那是累積下來的，那時候就想說不要做了，現在已經完成階段性任務，王鴻薇這一席補選選完就有跟朱主席提過，已經提了一個月，「不過他們不希望我走，其實我已經打包好了，過完年就沒有進去市黨部」。

不過主持人黃暐瀚也問黃呂錦茹，是否可以留？黃呂表示，不管是不是留下來，國民黨都要有所改變。

北市 公投 國民黨

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